Wolff : La F1 ne peut pas se cacher face aux problèmes au Moyen-Orient

Après la conclusion de la saison 2022 de F1 à Abu Dhabi, le monde du sport s'est tourné vers le Qatar, hôte de la Coupe du monde de football. L'attribution de l'événement à ce pays du golfe Persique a entraîné de nombreuses critiques, notamment en raison de son bilan concernant les droits de l'homme, de la condition des travailleurs migrants ayant participé à la construction des stades et des lois visant la communauté LGBTQ+.

Le Qatar organise également un Grand Prix de Formule 1, un accord de dix ans ayant été passé avec les responsables du Championnat du monde. En 2023, le calendrier comptera quatre épreuves au Moyen-Orient, le Qatar retrouvant Bahreïn, l'Arabie saoudite et Abu Dhabi après un an d'absence. Plusieurs ONG ont alerté et fustigé la F1 concernant l'organisation de courses dans ces pays, alors que Lewis Hamilton ou Sebastian Vettel n'ont pas hésité à prendre la parole sur le sujet.

Toto Wolff, directeur de l'équipe Mercedes, a quant à lui estimé que les acteurs du championnat ne pouvaient pas rester muets sur les problèmes de ces pays mais aussi que la visite de la F1 favorisait le changement en les mettant en lumière.

"Je reste persuadé que lorsqu'un événement sportif aussi important est organisé dans un pays, ça braque les projecteurs sur lui", a expliqué l'Autrichien. "Je pense que ça peut provoquer des changements parce qu'on ne peut plus cacher les choses. Selon moi, c'est le genre d'actions positives que peut faire le sport, on parle des choses."

"Est-ce que [dans le pays] ça se passe comme nous le voulons ? Non. Est-ce que c'est le genre de normes culturelles que nous avons en Europe ? Peut-être pas. Là où nous allons, et avec les gens à qui je parle, je vois du changement. C'est peut-être parce que nous sommes la Formule 1, nous nous rendons peut-être dans des endroits différents, mais je vois que nous avons un impact. Je ne peux pas juger le football, je lis les journaux et les unes. Nous pouvons simplement essayer, là où nous allons, d'affirmer notre présence, d'interagir avec les dirigeants et de ne pas nous cacher. Nous ne pouvons pas le faire quand nous sommes là."

L'année dernière, Hamilton a porté un casque arc-en-ciel pour les trois dernières courses de la saison, au Qatar, en Arabie saoudite et à Abu Dhabi. Et avant le match de Coupe du monde ayant opposé l'Angleterre au Pays de Galles, lors de la phase de groupes, le pilote Mercedes a publié sur Instagram : "N'oublie pas les #droitsLGBTQ le Qatar ! Allez l'Angleterre".