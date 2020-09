Tsunoda fera des tests pour AlphaTauri, et plus si affinités

Chaque semaine qui passe fait de Yuki Tsunoda un candidat un peu plus crédible à un baquet AlphaTauri pour la saison prochaine. Déjà vu de la sorte par Franz Tost, qui a affirmé que le Japonais serait "tôt ou tard" au volant de l'une des ses monoplaces, il sera en piste avec l'écurie de Faenza à Abu Dhabi en fin de saison pour des essais privés. S'il obtient la Super Licence via ses résultats en F2 d'ici là, il pourrait être promu par Red Bull en F1.

Lire aussi : Yuki Tsunoda, plus proche de la F1 que jamais avec Red Bull

Quatrième du championnat de F2 avant le meeting de Spa-Francorchamps, Tsunoda s'est encore fait remarquer vendredi en décrochant la pole position. Protégé de Honda, il impressionne aussi le directeur d'AlphaTauri, mais cela ne date pas d'aujourd'hui.

"Je ne suis pas seulement impressionné par son pilotage en F2, j'étais impressionné l'an dernier aussi quand il était en F3, ainsi que les années précédentes", souligne Tost. "C'est un pilote très talentueux et il a tous les ingrédients pour réussir en F1. C'est sûr, il fera des essais avec nous à Abu Dhabi lors des tests de jeunes pilotes. C'est Red Bull qui décidera s'il pilotera pour nous ou pas l'année prochaine, et ça dépend également s'il obtient une Super Licence. S'il continue comme actuellement, il sera parmi les trois ou quatre premiers pilotes au championnat F2 et ça ne devrait pas être un problème. Après, nous verrons."

Les compliments adressés au pilote nippon, âgé de 20 ans, se multiplient dans une période qui voit Daniil Kvyat souffrir de la comparaison avec Pierre Gasly chez AlphaTauri. Il est donc légitime de penser que le baquet du Russe puisse être menacé pour l'année prochaine, d'autant que les louanges proviennent également d'Helmut Marko.

"On a dit qu'il n'y avait plus de juniors [chez Red Bull], mais nous avons Yuki Tsunoda qui fait de grandes choses pour sa première année en F2", défend le consultant de Red Bull auprès de Motorsport.com. "Il a subi deux défaillances techniques. Sans ça, il aurait autant de points que Shwartzmann [deuxième du championnat]."

Devant cette attention de plus en plus prononcée à son égard, Tsunoda reste concentré sur le court terme. "Je cours naturellement pour terminer premier du championnat", précise-t-il. "Je n'ai rien changé quant à cet objectif. Je sais aussi que j'ai besoin de points pour piloter en F1. C'est une bonne chose que Franz et Helmut parlent de moi pour piloter en F1 l'année prochaine, ou pour faire le rookie test. Mais je me concentre toujours uniquement sur la F2."

Avec Adam Cooper