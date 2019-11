Sophia Flörsch de retour au Grand Prix de Macao avec HWA

L'année dernière, Sophia Flörsch avait connu un accident impressionnant à Macao. Après avoir percuté l'arrière de la voiture de Jehan Daruvala, la monoplace de l'Allemande, de l'équipe Van Amersfoort Racing, avait décollé sur un vibreur pour atterrir dans un bunker de photographes. La pilote avait subi une fracture à la colonne vertébrale et avait dû subir une opération de sept heures, mais avait complètement récupéré.

Cette année, elle a terminé septième du championnat Formula Regional European, la nouvelle version de l'ancienne F3 Europe, et a bénéficié du soutien de HWA depuis plus d'un an. Elle a également testé la monoplace de F3 FIA de l'équipe cette semaine à Valence, et roulera donc pour le compte de l'équipe à Macao.

"Je suis ravie de courir de nouveau à Macao", a déclaré Flörsch. "C'était ma première course là-bas, l'année dernière. Jusqu'à mon accident, c'était l'événement le plus incroyable auquel j'ai participé. La piste est incroyable ! Elle est très amusante à piloter. Après l'accident, je savais que je voulais revenir à la compétition, et revenir à Macao ! Le fait que j'y parvienne cette année montre que l'on peut réaliser ses rêves quand on croit en soi et qu'on travaille dur pour y arriver."

Après les essais de Valence, elle avait déclaré à Motorsport.com n'avoir aucun doute sur un retour à Macao : "Pour moi, il a toujours été clair que je voulais y revenir, car l'événement est génial, la piste est incroyable, surtout avec les nouvelles voitures, et c'est vraiment bien de piloter dans les rues de Macao, donc il n'y a aucun doute [sur le fait d'y courir]. Ma famille et mes amis me soutiennent tous."

La saison 2020 avec HWA ?

L'accident de Flörsch l'année dernière avait déclenché une enquête sur le circuit, et avec l'arrivée des nouvelles voitures de FIA F3, plus rapides, des changements ont été apportés à la piste pour qu'elle puisse obtenir une homologation de grade 2 de la part de la FIA. Après sa première expérience dans la nouvelle monoplace à Valence, il est probable qu'elle franchisse le pas et dispute la saison complète l'année prochaine.

"La voiture est tellement cool", poursuit-elle. "L'année prochaine, [le niveau] sera encore plus élevé, et je suis vraiment heureuse d'être avec HWA, rien n'est signé donc je ne peux pas dire à 100%, mais il semble que je sois partie pour y être avec HWA l'année prochaine, ce qui est évidemment très cool. Tout s'annonce bien. Il y a encore un petit vide à combler, pour ainsi dire."

L'équipe HWA, pour sa part, fera ses débuts à Macao à la fin de sa première saison en monoplace, qui s'est soldée par une cinquième place au classement par équipes en F3, alors que Jake Hughes a terminé septième chez les pilotes. Hughes sera de la partie aux côtés de Flörsch et Keyvan Andres à Macao.