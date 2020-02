Ogier espère profiter de sa position de départ en Suède

Sébastien Ogier a remporté trois fois le Rallye de Suède, soit plus que n'importe quel autre pilote non suédois ou non finlandais. Cependant, les deux dernières éditions de l'épreuve ne se sont pas déroulées comme prévu pour le sextuple Champion du monde.

Ouvrir la route en 2018 avait eu raison de ses efforts au volant de la Ford Fiesta M-Sport puisqu'il déblayait la neige et faisait face à une surface glissante avant que ses concurrents ne puissent aller plus vite. En 2019, toute chance de bien figurer s'était évaporée lorsqu'il s'était retrouvé piégé dans une congère avec la Citroën C3. Désormais chez Toyota, Ogier sera deuxième sur la route cette année, conséquence directe de son classement au championnat après avoir terminé second du Rallye Monte-Carlo. Il espère que ce changement dans l'ordre de départ modifiera la donne pour lui.

"J'aime vraiment le Rallye de Suède, c'est une épreuve magique, la seule entièrement sur la neige au calendrier, et piloter sur ces routes est très particulier", explique-t-il. "J'espère clairement y signer de bonnes performances à nouveau cette année. J'ai connu de bons moments là-bas par le passé, mais ça a été un peu plus difficile ces dernières années, j'imagine en partie à cause de ma position de départ, car arriver en Suède en menant le championnat était très compliqué. Cette année sera légèrement différente, alors voyons ce que nous pouvons faire. Le Rallye Monte-Carlo a été un très bon point de départ pour toute l'équipe et ils ont été très performants en Suède, donc j'espère pouvoir faire pareil cette fois."

La question de savoir si Ogier pourra bénéficier de sa position de départ derrière le leader du championnat, Thierry Neuville, dépendra entièrement de l'état des routes sur le Rallye de Suède. L'épreuve était menacée par un climat trop doux qui a empêché la neige de s'installer sur le parcours des spéciales, et les pilotes s'attendent à davantage de terre et moins de congères qu'habituellement.

Le Monte-Carlo a permis à Toyota de signer un excellent résultat puisque ses deux autres pilotes, Elfyn Evans et Kalle Rovanperä, ont terminé dans le top 5. Evans a mené une grande partie du rallye avant d'être devancé de peu par Neuville et Ogier le dernier jour, et il se montre optimiste avant la Suède.

"La voiture se comportait vraiment bien lors de nos essais hivernaux sur la neige, alors j'espère vivre à nouveau un bon rallye là-bas", souligne-t-il. "Le Rallye Monte-Carlo a globalement été un bon point de départ pour nous dans la Toyota Yaris WRC, même si notre résultat aurait pu être encore meilleur. La position sur la route peut jouer un grand rôle en Suède, cela dépend du type de conditions que nous rencontrerons : s'il y a beaucoup de neige meuble, alors c'est un avantage pour ceux qui partent derrière. Mais comme pour n'importe quel rallye, nous ferons de notre mieux dès la première spéciale."