Andrea Kimi Antonelli va bien sauter la F3 et débarquer en F2

Comme nous en annoncions la possibilité début septembre, Andrea Kimi Antonelli va rejoindre la Formule 2 sans passer par la case FIA F3 en 2024. Double Champion d'Europe de Karting, l'Italien de 17 ans multiplie désormais les succès en monoplace : il a été titré l'an passé dans deux championnats de Formule 4, en Allemagne et en Italie, puis cette année dans deux compétitions de Formule Régionale, avec le championnat du Moyen-Orient puis celui d'Europe.

Ces quatre couronnes ont été remportées main dans la main avec Prema Racing, et Antonelli va continuer de gravir les échelons avec l'écurie italienne à succès – non pas en FIA F3, où sont passés 20 des 22 pilotes de Formule 2 actuels, mais directement dans l'antichambre de la Formule 1, où il est le premier concurrent confirmé pour la saison prochaine. C'est un pari audacieux au timing judicieux avec l'arrivée d'une nouvelle monoplace à effet de sol, la Dallara F2 2024.

Andrea Kimi Antonelli (Prema)

"Je suis très heureux de cette opportunité", déclare Antonelli. "Le saut de la Formule Régionale à la Formule 2 va être énorme. J'ai conscience que ce sera très difficile car le niveau y est très élevé. Ce sera une nouvelle voiture, pour moi et pour les autres aussi, mais ça va quand même être dur."

"Je ne veux pas fixer d'objectifs. Je vais essayer d'apprendre autant que possible lors des essais afin d'être prêt pour la première course, de m'amuser comme toujours et de faire du bon travail. Je suis ravi de continuer avec Prema car j'ai commencé ma carrière en monoplace avec eux et ils sont ma deuxième famille. J'adore travailler avec eux."

"Nous sommes fiers d'accueillir Kimi dans notre écurie de Formule 2", ajoute René Rosin, directeur d'équipe. "Il est chez nous depuis le tout début, alors non seulement nous le connaissons bien, mais nous sommes particulièrement fiers de ce qu'il a su accomplir lors de ses deux premières années complètes en monoplace. Kimi est un pilote talentueux au grand esprit d'équipe, alors nous sommes impatients de voir ce que nous réserve la saison 2024 et avons pour priorité de l'aider à faire ce saut de la manière la plus progressive possible."

Lire aussi : F1 Academy Marta García remporte la F1 Academy 2023