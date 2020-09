Second succès pour un Drugovich intouchable

Quel week-end pour MP Motorsport ! L'écurie néerlandaise n'avait jamais remporté plus d'une victoire en une saison depuis ses débuts en GP2, en 2013. Voilà qu'elle a gagné les deux courses du week-end à Barcelone, après le succès surprise de Nobuharu Matsushita hier, pour un total de trois triomphes en 2020. Aucune autre équipe ne fait aussi bien.

En effet, Felipe Drugovich s'est emparé de la tête de la course au départ et a creusé un écart de deux secondes et demie dès le premier tour. Le rookie brésilien était intouchable et a pris la poudre d'escampette avec une avance de neuf secondes, qu'il a ensuite gérée jusqu'à l'arrivée.

Derrière lui, un groupe de poursuivants très compact se composait du poleman Luca Ghiotto, Callum Ilott, Mick Schumacher, Guanyu Zhou, Yuki Tsunoda et Nobuharu Matsushita, mais l'usure des pneus a fait des dégâts dans la chaleur catalane. Robert Shwartzman a été le premier à en souffrir ; un temps huitième, le protégé de Ferrari a rapidement rétrogradé au classement et contraint d'effectuer un arrêt au stand.

Par la suite, Zhou s'est fait doubler successivement par Tsunoda et Matsushita, infligeant un plat monumental à ses pneus dans sa lutte face au Japonais et se retrouvant, lui aussi, contraint à un passage par la pitlane. Quant à Ilott, qui a longtemps joué le podium, il s'est retrouvé en difficulté dans les derniers tours et a peiné à sauver sa place dans les points. L'Anglais a même été dépassé par Christian Lundgaard pour la huitième place dans la chicane au dernier tour, mais le Danois avait mis les quatre roues hors de la piste et a écopé de cinq secondes de pénalité.

Ainsi, ce sont Ghiotto et Schumacher qui complétaient le podium, devant Tsunoda, Matsushita, Mazepin et Piquet. Quoi qu'il en soit, Ilott conserve la tête du championnat avec 121 points devant Shwartzman (103), Lundgaard (87) et Tsunoda (82).

Barcelone - Course Sprint

