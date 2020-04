Félix da Costa ne veut pas du titre dans ces circonstances

"Je comprends mieux pourquoi vous gagnez si souvent." Voilà ce qu'a pensé António Félix da Costa lorsqu'il a découvert DS Techeetah en provenance de BMW i Andretti en novembre dernier, et jusqu'à présent, les résultats lui donnent raison : après cinq courses, Félix da Costa est en tête du championnat avec 67 points au compteur et 11 unités d'avance sur son dauphin Mitch Evans, grâce à deux deuxièmes places à Santiago et à Mexico, puis une pole position remarquable et une victoire à Marrakech, où il a surmonté le handicap que représentait sa présence dans le premier groupe des qualifications.

"Je suis en tête du championnat, c'est un conte de fées pour moi car j'ai changé d'équipe", déclare le pilote DS Techeetah dans une interview à distance publiée sur le compte YouTube de la Formule E. "Mais c'est loin d'être terminé, nous ne savons évidemment pas ce qui va se passer avec la situation liée au coronavirus."

"Même s'ils arrêtaient le championnat maintenant – je crois qu'il nous manque une course pour que le championnat soit effectivement conclu et qu'un Champion soit nommé, mais même si c'était le cas, je ne l'accepterais pas. Je ne veux pas le gagner comme ça, je veux vraiment me battre et gagner à la régulière si c'est possible. Si nous atteignons la fin de l'année et que je gagne, parfait ; sinon, j'aurai tenté, et il y aura une autre année l'an prochain, où ça portera le nom de Championnat du monde FIA. Je persévérerai", conclut celui qui a signé sept de ses huit podiums en Formule E lors des deux dernières saisons.

Félix da Costa a raison sur le fait que le Règlement Sportif impose un minimum de six "épreuves" pour qu'une saison puisse être considérée comme complète, mais sa définition d'une "épreuve" correspond davantage à un meeting qu'à une course. Ainsi, la double manche d'Ad Diriyah en début de saison ne compte que comme une "épreuve", et il faudra en théorie deux autres rendez-vous pour entériner les résultats de 2019-20. De nombreux E-Prix ont été annulés, mais restent au programme Berlin, New York et la double manche de Londres. Sept "épreuves" sont donc actuellement au programme pour un total de neuf courses, et les week-ends berlinois et new-yorkais pourraient être prolongés afin d'en ajouter.