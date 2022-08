Evans fier "d'avoir eu son mot à dire" dans la course au titre

Charger le lecteur audio

C'était le dernier. Mitch Evans était le dernier pilote à pouvoir encore empêcher Stoffel Vandoorne d'être Champion du monde lors de la dernière course à Séoul. Le Néo-Zélandais n'avait cependant pas la partie facile ce dimanche avec 21 points de retard sur son adversaire belge et par conséquent l'obligation de s'imposer pour espérer être titré.

D'autant plus qu'Evans ne s'était qualifié que sur le 13e emplacement sur la grille, et que la course s'est déroulée dans des conditions sèches dans lesquelles sa Jaguar n'a jamais démontré de formidables aptitudes, au contraire de la première épreuve disputée samedi, qu'il avait remportée sur un tarmac détrempé.

Au final, le Néo-Zélandais a dû se contenter de la septième place à l'arrivée et s'avouer vaincu face à Vandoorne. Un meilleur résultat aurait de toute façon été vain, le Belge ayant terminé deuxième alors qu'une simple huitième place suffisait à son bonheur.

Malgré tout, Evans assure n'avoir aucun regret à propos de sa saison, considérant que lui et son équipe ont "fait bonne figure" dans la course au titre. "J'ai tout donné", assure-t-il ainsi. "Dans ces conditions sèches, tout comme [samedi] avant qu'il se mette à pleuvoir nous n'avons pas pu afficher notre rythme habituel et nous avons été un peu en retrait. Nous avons bien essayé de remédier à cela [dimanche], mais les qualifications ne se sont pas vraiment bien passées, le pilotage ne se faisait pas naturellement. Nous avons bien sûr tenté de progresser encore, en vue de la course. J'ai progressé au niveau des positions jusqu'à arriver dans les points, mais je ne pouvais pas faire plus. Je n'ai pas pu reprendre JEV [Jean-Éric Vergne] et les gars devant. J'ai rencontré quelques difficultés avec les pneus et nous avons souffert avec l'équilibre général de la voiture lors de la plupart des week-ends."

"C'est ce qui est décevant. Mais nous avons tout de même fait bonne figure. Certaines pistes conviennent davantage à votre voiture que d'autres. Vous savez, cette voiture peut être vraiment très, très rapide. Mais il y a quelques tracés où nous ne pouvons tout simplement pas tirer notre épingle du jeu. Mais l'équipe n'a aucun regret, et moi non plus. Nous avons fait très bonne figure cette année, mais nous avons un peu manqué de régularité."

Dans des conditions sèches, Evans n'a pas pu réitérer sa performance de la veille à Séoul, lorsqu'il s'était imposé sur la première course.

Evans donne rendez-vous en 2023

Pas rancunier, Evans a donc tenu à rendre hommage à l'équipe Jaguar TCS Racing pour lui avoir procuré le matériel afin de lui permettre de se battre pour le titre. Le Néo-Zélandais jure ainsi de revenir encore plus fort la saison prochaine, pour l'avènement de la troisième génération de voitures électriques.

Quant à savoir si 2022 constitue à date sa meilleure saison en termes de performance, Evans estime que le nouveau format des qualifications lui a donné plus de chance "d'avoir son mot à dire" dans la lutte pour le titre. "Dans l'ensemble, nous avons fait partie des équipes et des pilotes les plus solides toute l'année", reprend-il. "Nous avons travaillé vraiment dur et je tiens à féliciter tout le monde dans l'équipe ainsi qu'à l'usine pour avoir travaillé d'arrache-pied pour me fournir le matériel afin de me battre pour le titre."

"Tout de suite, je dois admettre que ça fait mal. Mais je pense que tout le monde a conscience que nous avons fait de notre mieux. Nous reviendrons l'an prochain. C'est difficile à dire [s'il s'agissait de sa meilleure saison jusqu'ici], car j'ai le sentiment d'avoir vécu d'autres bonnes années. Mais je pense qu'avec l'ancien format des qualifs, vous savez, certaines de nos performances passaient un peu sous les radars. Le nouveau format nous a en revanche donné une meilleure chance de montrer ce que nous pouvions faire de façon régulière. Donc je pense que j'ai eu plus que mon mot à dire cette année."

En effet, Evans partage avec Edoardo Mortara le statut de pilote le plus prolifique de la saison en termes de victoires, avec quatre succès à son compteur. "Comme je l'avais dit avant le début de la saison, je voulais montrer ce dont j'étais capable de vraiment faire, et je pense que j'ai réussi", poursuit-il. "Bien sûr je voulais gagner, je suis venu pour cela, c'est la raison pour laquelle je travaille. Je suis fier de ce que j'ai fait, je le suis vraiment, mais je ne suis pas encore satisfait. Je suis un battant, je suis compétitif, je le suis toujours et, oui, la deuxième place est un bon résultat mais ce n'est pas suffisant pour moi. Je vais récupérer avec l'équipe, revenir plus fort l'an prochain et tenter de résoudre ces petites faiblesses que nous avons encore."