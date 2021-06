Rowland en pole, les favoris se marchent sur les pieds

Cette séance de qualifications de l'E-Prix de Puebla a été le théâtre d'une véritable course entre les candidats au titre du Groupe 1 dans leur tour de sortie des stands, se battant pour être bien placés au début de leur tentative lancée sur la piste partiellement ovale. Résultat des courses : ils se sont tous gênés, René Rast ayant été un fauteur de trouble proéminent avec une sortie de piste alors qu'il menait ce peloton, ce qui a valu à son chrono d'être supprimé en raison d'un retour en piste dangereux (mais il était dernier de toute façon). Tous prendront le départ en fond de grille, relégués à près de deux secondes de la référence. Stoffel Vandoorne, le mieux placé des six, est 17e.

C'est Jake Dennis qui a signé le meilleur temps de cette première phase depuis le second groupe, avec un tour remarquable en 1'22"816 qui a résisté à tous les assauts par la suite, et pas de peu : le Britannique avait deux dixièmes d'avance sur son compatriote Oliver Rowland ! Jean-Éric Vergne, Alex Lynn, Pascal Wehrlein et Edoardo Mortara se sont également hissés en Super Pole, tandis que d'autres ont connu une séance plus difficile, à l'image de Sam Bird, 15e après avoir commis une erreur au premier virage.

Mortara a lancé la Super Pole en 1'23"886, puis Wehrlein, auteur de la pole position et vainqueur avant sa disqualification hier, a fait un peu mieux : 1'23"771. Un chrono de 1'23"823 a permis à Lynn de s'immiscer entre les deux hommes, et c'était si serré que Vergne a pris la quatrième place provisoire avec moins de deux dixièmes de retard sur la référence.

Rowland a ensuite frappé un grand coup en 1'23"579, et Dennis n'est pas parvenu à rééditer sa performance précédente, échouant à la sixième place avec 1,3 seconde de déficit sur son chrono de la phase de groupes ! Oliver Rowland signe ainsi sa première pole position de la saison, la cinquième de sa carrière en Formule E.

E-Prix de Puebla 2021 - Qualifications 2

E-Prix de Puebla 2021 - Super Pole 2