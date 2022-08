Rast fait son retour en Formule E avec McLaren

Charger le lecteur audio

Après avoir remporté les titres mondiaux des pilotes et des équipes lors des deux dernières saisons de Formule E en date, Mercedes a tiré sa révérence, son écurie ayant été rachetée par McLaren. La structure rebaptisée vient d'officialiser l'identité de son premier pilote pour la saison 2022-23 (qui commencera en janvier) : il s'agit de René Rast.

Rast n'est pas nouveau dans le championnat tout électrique, puisqu'il avait participé à l'E-Prix de Berlin 2016 avec Team Aguri avant de rejoindre Audi Sport Abt Schaeffler pour les six dernières courses de la campagne 2019-20 et la saison suivante ; il s'était alors illustré avec deux podiums et des arrivées dans les points régulières.

Pilote d'usine Audi pendant 12 ans, notamment au sein d'un championnat DTM qu'il a remporté trois fois, Rast a décidé de quitter la marque faute d'opportunités afin de rejoindre BMW, mais cela ne va pas l'empêcher de courir pour McLaren en Formule E.

"Je suis ravi de rejoindre McLaren Formula E Team", déclare Rast. "En tant que passionné de sports mécaniques, McLaren a toujours eu un immense attrait. C'est un nom emblématique de la course automobile avec une riche histoire ; je me sens donc privilégié et fier de pouvoir représenter McLaren en Formule E la saison prochaine. J'ai déjà fait une saison en Formule E précédemment, c'était une excellente expérience, et après cette année-là, je sentais que je n'en avais pas fini. Je suis enthousiasmé d'avoir désormais l'opportunité de continuer cette aventure. Je suis extrêmement motivé et je ne doute aucunement que nous allons créer quelque chose de génial ensemble. J'ai hâte de m'y mettre !"

"Alors que nous approchons du début d'un nouveau chapitre pour l'équipe, je suis ravi de pouvoir ajouter René à notre line-up de pilotes pour la saison prochaine", ajoute Ian James, directeur d'équipe. "René a montré sa science de la course à de nombreuses reprises dans tous les championnats où il a couru jusqu'à présent. Il est non seulement extrêmement rapide mais aussi régulier et dispose d'une expérience précieuse en Formule E, ce qui sera d'une grande aide à l'écurie et à lui-même. La saison 9 promet d'être un défi passionnant pour l'écurie, et je suis heureux qu'une de nos voitures soit entre les mains de René, à qui l'on peut faire confiance."

McLaren souhaitait réserver le second baquet à son actuel pilote d'IndyCar Felix Rosenqvist, mais celui qui a signé sept podiums dont trois victoires en 25 E-Prix de 2016 à 2018 n'est pas vraiment intéressé, préférant voir son avenir aux États-Unis.

