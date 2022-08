Nigel Mansell lance une gamme officielle de NFT sur Motorsport Multiverse

Charger le lecteur audio

Nigel Mansell, le Champion du monde 1992 de Formule 1, a lancé une collection officielle de NFT pour célébrer le 30e anniversaire de son titre sur la nouvelle plateforme Motorsport Multiverse.

Motorsport Multiverse lance une nouvelle gamme passionnante d'objets à collectionner comprenant des reproductions numériques sous licence officielle de souvenirs de compétition issus du monde réel. Motorsport Multiverse offre une nouvelle façon de vivre, de collectionner, d'échanger et de rester connecté à vos pilotes préférés, à la communauté des pilotes et à l'esprit de la course.

Adoré par ses fans et surnommé "Il Leone" (le Lion) par les tifosi durant sa carrière chez Ferrari, Mansell a remporté 31 Grands Prix, dont quatre en Grande-Bretagne, grâce à sa détermination, sa vitesse et son ingéniosité technique unique. Les victoires de 1986 et 1987 avec Williams-Honda sont considérées comme les courses les plus célèbres et les plus passionnantes de cette décennie. La victoire de 1991 à Silverstone, où il a raccompagné son rival Ayrton Senna au stand, est commémorée par un NFT. Mansell a récemment vendu la véritable voiture lors de la vente aux enchères de RM Sotheby's à Monaco.

Les fans désireux de posséder l'un des objets de la collection numériques de Nigel trouveront un large choix : des casques, des combinaisons et des gants portés en course par Mansell ainsi que des images personnelles de sa collection. Il y aura également des images de la collection de Motorsport Images, qui possède la seule galerie ininterrompue du Championnat du monde de F1 depuis 1950. De nombreux NFT comprennent une vidéo originale de Nigel expliquant l'histoire des objets et des images. La plateforme Motorsport Multiverse a été créée par Motorsport Images en collaboration avec Artema Labs, spécialiste des objets de collection numériques.

Dans un souci de durabilité, Motorsport Multiverse intègre l'utilisation d'un design de blockchain propriétaire. Cette nouvelle architecture est économe en énergie et permet de réduire l'empreinte carbone tout en diminuant considérablement les frais et en augmentant la vitesse des transactions. De plus, l'inclusion d'une infrastructure de sécurité de pointe et d'un contrôle dynamique des actifs permet l'introduction de nouvelles fonctionnalités innovantes au fil du temps.

Nigel Mansell, le Champion du monde 1992 de F1, a déclaré : "Je suis ravi de lancer ma collection officielle de NFT sur Motorsport Multiverse et j'espère que l’ensemble des fans l'apprécieront. J'ai toujours été intéressé par les nouvelles technologies et tout le monde connaît mon précieux lien avec les supporters. Les NFT offrent une chance de posséder quelque chose de rare et les fans peuvent prendre plaisir à les collectionner et à les échanger."

James Allen, dirigeant de Motorsport Images, a indiqué : "L'engagement des fans dans le sport automobile se développe rapidement et nous comprenons la nécessité d'avoir des offres NFT de haute qualité pour les fans. C'est un marché qui a un avenir à long terme. Nous aimons tous Nigel Mansell et il n'y a pas de meilleur moyen pour commencer notre projet qu'avec des NFT officiels, produits avec Nigel, pour célébrer le 30e anniversaire de son Championnat du monde 1992. Le 'déplacement en taxi' qu'il a offert à Senna à Silverstone l'année précédente sur le ponton de sa voiture, est l'un des moments emblématiques de la F1. Il a également démontré l'esprit sportif de Nigel et le respect qui existait entre les deux grands champions."

Pour découvrir la plateforme et en savoir plus : https://www.motorsportmultiverse.com/