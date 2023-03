Alpine va s'attaquer à Pikes Peak !

Charger le lecteur audio

Le Pikes Peak International Hill Climb est un monument du sport automobile mondial, et l'une des plus anciennes compétitions encore actives aux États-Unis. Le tracé, long de quasiment 20 kilomètres et comportant 156 virages, serpente dans les Rocheuses et constitue l'un des défis les plus impressionnants, avec quelques moments qui sont entrés dans la légende des sports mécaniques.

C'est à ce défi que vont se frotter les équipes d'Alpine et Signatech avec l'Alpine A110 GT4 Evo, qui sera, comme de coutume pour les voitures s'attaquant à la montagne, bardée de dispositifs aéro pour la plaquer au sol et enchaîner au mieux les tournants en évitant la menace toujours présente du ravin. Ce n'est évidemment pas le seul défi puisqu'il faut aussi que le moteur puisse fonctionner au mieux à haute altitude, avec un départ à 2856 mètres au-dessus du niveau de la mer et une arrivée 1400 mètres plus haut.

Signatech a travaillé en collaboration avec le bureau de design d'Alpine, sous la direction de Lionel Chevalier, directeur technique de Signatech, et François Letort, le responsable du projet. La voiture sera engagée en catégorie Time Attack 1 et conservera ses deux roues motrices. Raphaël Astier sera au volant, lui qui compte déjà quatre participations à l'épreuve.

"Pikes Peak est l'un des rendez-vous incontournables du sport automobile", a déclaré Philippe Sinault, directeur général de Signatech. "Nous avons tous été nourris par les images iconiques de cette ascension et ce rêve a naturellement fait son chemin au sein de nos équipes après un reportage sur Pikes Peak lors d'une nuit blanche durant des essais en Espagne. Nous sommes des compétiteurs et le défi proposé est plus que séduisant."

"Nous sommes parfaitement conscients qu'il s'agit d'un exercice très différent, particulier et spécifique sur ce terrain de jeu très atypique à mi-chemin entre course de côte et spéciale de rallye, mais cela ne fait que rendre ce challenge sportif et technique encore plus motivant. Nous voulons avant tout inscrire le nom d'Alpine sur cette épreuve et cette grande première nous permettra de nous situer par rapport à la concurrence relevée dans notre catégorie."

"Même si nous ne visons pas le scratch, nous savons que nous pouvons compter sur une voiture polyvalente et performante avec cette A110 GT4 Evo adaptée aux spécificités de l'événement. Nous avons également la chance de bénéficier du soutien de notre fidèle partenaire Michelin, et de l'un de nos meilleurs ambassadeurs avec Raphaël Astier, déjà riche d'une belle expérience pour ce projet."

"Nous sommes très heureux qu'il ait accepté de nous rejoindre pour poursuivre l'aventure après son titre international acquis avec Alpine [en Coupe FIA R-GT 2022 avec l'Alpine A110 Rally, ndlr]. Cet engagement permet également d'asseoir la position d'Alpine comme marque présente sur tous les terrains d'expression du sport automobile, y compris aux États-Unis avec les trois Grands Prix de Formule 1 et les 1000 Miles de Sebring."