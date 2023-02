BMW est fixé : "On sait désormais quelles sont nos faiblesses"

Charger le lecteur audio

Malgré une première clairement mitigée, BMW s'efforce de tirer un bilan positif de ses 24 Heures de Daytona. Le constructeur allemand, à défaut de s'être véritablement montré performant, s'accroche au fait d'avoir amené à l'arrivée ses deux prototypes LMDh. La marque, associée à l'équipe RLL dirigée par Bobby Rahal, y voit "un bon point de départ" en dépit des nombreux problèmes rencontrés par ses M Hybrid V8.

"Je dois dire que les tests n'ont pas été simples, mais après le Roar [les essais libres et les qualifications, j'étais confiant, car il y avait de la fiabilité et de la performance", confie Bobby Rahal. "Beaucoup de choses peuvent se passer en 24 heures, et c'est dommage d'avoir eu des problèmes très tôt sur la #25. Elle a très bien roulé pendant tout le reste de la course."

La mieux classée des BMW a terminé au sixième rang du classement général, à trois tours des vainqueurs, et la seconde à la 48e place avec 131 tours de retard. Néanmoins, l'équipe estime avoir répondu aux attentes compte tenu du planning de développement très serré de la voiture.

"On avait un programme très ambitieux car on est parti d'une feuille blanche il y a 18 mois", tient à rappeler à Motorsport.com Maurizio Leschiutta, directeur du projet LMDh pour BMW M Motorsport. "C'était notre première course et elle durait 24 heures. On a eu des difficultés pendant les essais, donc c'était notre premier test sur 24 heures. On peut être très heureux. On sait désormais quelles sont nos faiblesses et on va travailler dessus avant les 12 Heures de Sebring."

La BMW #25 de Nick Yelloly, Connor De Phillippi, Sheldon van der Linde et Colton Herta a tout perdu dès la première heure quand il a fallu intervenir pendant près de 180 minutes afin de lui permettre de reprendre la piste. C'est l'intégralité du système hybride qu'il a fallu remplacer. "Ça n'aurait pas été efficace de faire une analyse pièce par pièce", justifie Maurizio Leschiutta. "On devait juste renvoyer la voiture en piste aussi vite que possible."

La BMW #24 où l'on retrouvait Augusto Farfus, Philipp Eng et Marco Wittmann a quant à elle rencontré des problèmes moins importants, entre réinitialisation et changement des freins, ce qui lui a coûté 25 minutes.

"Si l'on fait une analyse rapide, on constate que Cadillac et Porsche étaient dans un rythme comparable et que la #25 était presque dans cette référence ; il lui manquait un petit quelque chose mais elle n'était pas loin", résume Maurizio Leschiutta. "C'est notre première course en Amérique dans la catégorie prototype avec Rahal, et c'est un proto très compliqué. Compte tenu des contraintes de planning du projet, je suis très heureux de la voiture et de son rythme."

Propos recueillis par Gary Watkins