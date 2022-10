BMW privilégie la fiabilité à la performance en LMDh

Charger le lecteur audio

BMW était en piste la semaine dernière à Road Atlanta avec Cadillac et Acura, dans le cadre d'essais collectifs organisés par l'IMSA pour les futurs prototypes LMDh. Seul Porsche manquait à l'appel tout au long de ces quatre jours qui ont permis à chaque machine d'accumuler énormément de kilomètres. Le constructeur bavarois se félicite du déroulé des événements et de son programme de développement sur la BMW M Hybrid V8, alors que le temps presse à un peu plus de trois mois des 24 Heures de Daytona.

"Il faut dire que le premier roulage s'était déjà bien passé, et depuis on a beaucoup progressé", explique à Motorsport.com Andreas Roos, directeur de BMW Motorsport. "On a fait deux séances d'essais en Europe, on en a désormais plusieurs aux États-Unis, dont la dernière en date juste après Petit Le Mans. On doit dire que ça s'est très bien passé pour nous. On a fait beaucoup de kilomètres et c'est notre principal objectif pour le moment car en Endurance, la première chose est d'avoir une voiture fiable. Donc pour le moment, notre principal objectif est le développement de la fiabilité. C'est aussi pourquoi on veut faire autant de kilomètres que possible."

"Mais c'est assez intense. On va désormais de test en test pour vraiment passer en revue tous les points nécessaires, et pour le moment on est sur la bonne voie. Tout ne se passe pas toujours comme sur des roulettes, c'est sûr. Il y a des problèmes ici et là, mais il faut dire qu'il n'y a pas de problème majeur sur la voiture, on peut rouler et c'est le plus important. Naturellement, on doit encore travailler sur la performance, sur l'équilibre et tout le reste, mais tout va dans la bonne direction."

La BMW M Hybrid V8 lors des essais à Road Atlanta.

Les essais à Road Atlanta ont pu se tenir après des réparations effectuées sur le prototype allemand, qui avait été accidenté lors du test précédent à Watkins Glen, en septembre. Ils ont été confiés à Connor de Phillippi, Augusto Farfus, Nick Yelloly et Marco Wittmann. Ce dernier s'est rendu outre-Atlantique entre deux manches de DTM puisqu'il sera au départ des 24 Heures de Daytona avec BMW en janvier prochain.

"C'était un très bon test", souligne Wittmann auprès de Motorsport.com. "On a parcouru beaucoup de kilomètres, c'était chouette à voir. Pour moi, c'était une première à Road Atlanta donc c'était cool aussi de découvrir ce circuit qui est assez incroyable, je dois le dire. Globalement, les circuits américains sont très old school, il n'y a pas beaucoup de dégagements, c'est sympa et difficile. Donc c'est très cool. Les essais ont été très bons, c'était aussi la première fois que Cadillac, Acura et BMW roulaient ensemble et on a pu voir la différence. C'était une bonne journée d'essais avec beaucoup de kilomètres. Les progrès sont en cours."

L'urgence du moment pour BMW demeure de valider tout ce qui doit l'être afin de procéder à l'homologation de son prototype M Hybrid V8 pour la saison 2023 en IMSA. C'est à ce titre que la marque admet totalement avoir sacrifié la performance à ce stade.

"L'homologation est très, très proche, il ne reste pas beaucoup de temps", insiste Andreas Roos. "C'est un sujet très exigeant, c'est certain. On est toujours dans une phase de développement et d'essais, mais il y a aussi l'homologation. L'essentiel, tout ce qui concerne la voiture à proprement parler, doit être homologué, et après on commence à entrer dans les détails, pour des choses qui ne sont pas homologuées. Dans notre processus de développement, la première chose [était] de valider les pièces qui doivent être homologuées. On ne s'est donc pas trop concentrés sur le développement de la performance. On a juste dit quels étaient les sujets pour lesquels il nous fallait une réponse, avec une liste des priorités. Quand l'homologation sera faite, la voiture sera ce qu'elle sera est c'est là que l'on entrera dans les détails."

Propos recueillis par Rachit Tukral