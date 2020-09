Sébastien Bourdais retrouve un volant à temps plein en IndyCar

Sébastien Bourdais va participer à trois manches d'IndyCar en cette fin de saison avec l'équipe A.J. Foyt Racing, pour qui il pilotera tout au long de la saison 2021. Le Français devait partager cette année le baquet de la voiture #14 de l'équipe avec Tony Kanaan et Dalton Kellett et se présenter au départ des manches de St. Petersburg, Barber, Long Beach et Portland. Ce programme a évidemment été chamboulé par la crise du coronavirus et par le calendrier remodelé en conséquence.

C'est finalement le mois prochain que Bourdais fera ses débuts en compétition avec A.J. Foyt cette année, lors du Grand Prix d'Indianapolis. Il disposera de la voiture #14 tandis que Kellett sera au volant de la #41 avec laquelle il a participé aux 500 Miles d'Indianapolis, et Charlie Kimball toujours au volant de la #4. L'équipe terminera ensuite la saison à St. Petersburg avec deux monoplaces, l'une pour Bourdais, l'autre pour Kimball.

"C'est une formidable nouvelle pour nous tous", se réjouit le pilote tricolore, âgé de 41 ans. "Tout au long de l'année 2020 nous avons attendu avec impatience afin de mettre en place un accord pour 2021. Je suis vraiment heureux de participer aux trois dernières courses de la saison. C'est génial pour nous de pouvoir débuter plus tôt en vue de l'an prochain. L'année 2020 a été étrange jusqu'à présent, et j'ai hâte de me retrouver au volant de la #14 d'A.J. Foyt Racing."

Sébastien Bourdais compte 37 victoires en Champcar/IndyCar, la dernière remontant à la manche de St. Petersburg de la saison 2018. Ce week-end, il sera engagé aux 24 Heures du Mans dans la catégorie LMGTE Pro avec la Ferrari privée du Risi Competizione, qu'il partagera avec deux autres pilotes français, Olivier Pla et Jules Gounon.