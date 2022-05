Scott Dixon en pole des 500 Miles d'Indianapolis

Charger le lecteur audio

Scott Dixon a décroché la nuit dernière la cinquième pole position de sa carrière à Indianapolis, bouclant au passage le deuxième run le plus rapide de l'Histoire de l'épreuve. Dimanche prochain, c'est lui qui emmènera la meute lors de la 104e édition des 500 Miles. Le pilote du Chip Ganassi Racing a réalisé deux tours au-delà des 234 mph (375 km/h) de moyenne.

"Avec ce que représente cet endroit, c'est tout simplement incroyable", a savouré le Néo-Zélandais. "Les hauts et les bas que l'on connaît en une journée, c'est fou. Honda a tout donné aujourd'hui, je suis heureux pour tout le monde, j'espère que Chip a le sourire. Il faut le travail acharné des gens. Je fais partie de cette équipe et je remercie tous mes coéquipiers. Bien sûr, ça ne veut rien dire pour dimanche prochain, si ce n'est partir du meilleur endroit."

Pour le gain de cette pole position, Scott Dixon a été le plus rapide du Fast 6 où il a devancé son coéquipier Álex Palou et Rinus VeeKay. Pas moins de quatre monoplaces du Chip Ganassi Racing figuraient d'ailleurs dans cette ultime partie des qualifications, où Marcus Ericsson et Tony Kanaan se sont classés derrière Ed Carpenter.

La veille, Romain Grosjean était parvenu à accrocher une place dans le Fast 12. Dans cette partie des qualifications disputée dimanche, il a ensuite signé le neuvième chrono et c'est depuis cette position qu'il prendra le départ en fin de semaine de son tout premier Indy 500.

Simon Pagenaud, qui n'a pas accédé au Fast 12, a dû se contenter durant le week-end du 16e run le plus rapide et s'élancera depuis cette même place dimanche prochain. À noter sur la grille la 19e place de Callum Ilott, la 20e d'Alexander Rossi, la 25e de Colton Herta, la 27e d'Hélio Castroneves ou encore la 30e de Juan Pablo Montoya.

500 Miles d'Indianapolis - Fast 6