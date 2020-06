Rebellion Williams Esport remporte les 24H du Mans virtuelles

L'épreuve virtuelle disputée sur le jeu rFactor 2 et organisée par le WEC, l'Automobile Club de l'Ouest et Motorsport Games rassemblait 50 équipages et 200 pilotes dans le monde entier, en remplacement des 24 Heures du Mans réelles qui ont été repoussées en septembre en raison de la pandémie de COVID-19.

Après avoir signé la pole position vendredi soir, la ByKolles #04 pilotée par Tom Dillmann n'a pas pu profiter longtemps de son excellent départ, et pour cause : il était volé et un drive-through lui a été infligé. Par la suite, la tête de course a été l'objet d'une lutte acharnée dans laquelle ont notamment été impliqués les équipages Veloce Esports #16, emmené par Stoffel Vandoorne, et Team Redline #20, emmené par Max Verstappen et Lando Norris. La nuit aura malheureusement été fatale à ces deux voitures, victimes de problèmes techniques et/ou de sorties de piste, Redline étant même obligé d'abandonner (provisoirement).

C'est à partir de là que l'équipe Rebellion Williams Esport (composée de Louis Delétraz, Raffaele Marciello et des simracers Nikodem Wisniewski et Kuba Brzezinski) a pris les commandes pour ne jamais véritablement les perdre (en dehors des arrêts), même au moment de la seconde interruption de course peu avant midi ce dimanche, qui a annihilé l'avance de deux minutes dont disposait la #01 (et permis à l'équipe #20 de retrouver la course, à plus de 170 tours de la tête). La fin de course a vu cette voiture confirmer son avantage en rythme en s'échappant pendant qu'un superbe duel faisait rage entre sa voiture-sœur, la #13, et la ByKolles jusque dans la dernière demi-heure. Elle a finalement tourné en faveur de cette dernière qui, en dépit de la pénalité du début de course et de mésaventures plus tard dans la journée de samedi, n'a échoué qu'à une vingtaine de secondes de la première position. La quatrième place a également été serrée jusque dans les tous derniers mètres entre le 2 Seas Motorsport, qui jouait un temps la tête des 24 Heures, et la #24 de Veloce Esports.

L'un des autres équipages stars de cette première édition en LMP2, la #14 du FA/RB Allinsports de Fernando Alonso et Rubens Barrichello, aura rapidement perdu toute chance de bien figurer. L'Espagnol, qui a débuté la course, s'est accroché avec une GTE au bout d'une demi-heure et a ensuite été victime d'une incompréhension aux stands qui a débouché sur son abandon en raison d'une panne d'essence. Grâce au premier drapeau rouge, pour redémarrer le serveur permettant d'héberger l'épreuve, l'équipage a pu retrouver la piste mais à quasiment 70 tours de la tête.

Côté GTE, la Porsche #93 (Nick Tandy, Ayhancan Güven, Joshua Rogers, Tommy Østgaard) l'a emporté plus aisément, offrant au constructeur allemand la victoire virtuelle exactement 50 ans après son premier succès réel dans la Sarthe. Le podium de la catégorie est complété par l'Aston Martin #95 et la LMP2 de R8G Esports, team dirigé par Romain Grosjean, qui peut se féliciter d'un excellent résultat malgré plusieurs incidents dont elle a été victime sans en être responsable.

Les débuts virtuels au Mans du pilote Ferrari F1 Charles Leclerc ont été entachés par des problèmes techniques. La Ferrari #52 qu'il partageait notamment avec Antonio Giovinazzi a été classée 18e et dernière à l'arrivée de sa catégorie, malgré un gros accident.