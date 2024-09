Test - Alpine et Austin déboulent dans Le Mans Ultimate !

Deux mois après la sortie de son tout premier DLC, Le Mans Ultimate remet le couvert. Le jeu vidéo officiel du FIA WEC et des 24 Heures du Mans complète son offre en respectant les échéances qui avaient été annoncées, tout en continuant d'améliorer sa plateforme avec l'ajout de nouvelles fonctionnalités.

Le DLC payant proposé au grand public à compter de ce mardi 24 septembre rapproche un peu plus LMU de son objectif consistant à disposer de l'intégralité du plateau 2024 du Championnat du monde d'Endurance. Les deux dernières Hypercars attendues sont au rendez-vous tandis que le jeu accueille un nouveau circuit.

Il convient de redire le contexte de ce test, identique aux précédents : il est réalisé sur un PC aux performances situées dans la fourchette haute du marché, avec un volant et un pédalier Fanatec. Et pour la transparence, rappelons toujours que notre rédaction conserve une entière liberté de jugement, Motorsport.com et Motorsport Games n'appartenant plus au même groupe depuis 2023.

Quel est le nouveau contenu ?

La quantité qui compose ce deuxième DLC reprend le même principe que le pack précédent : deux voitures et un circuit. Au menu cette fois-ci, le Circuit des Amériques très récemment visité par le WEC, à Austin, l'Hypercar LMH Isotta Fraschini Tipo 6 LMH-C (qui a malheureusement renoncé à la fin de la saison) et le prototype Alpine A424 LMDh.

Le prix ne varie pas non plus, fixé à 11,99 €, tandis que le Season Pass à 46,99 € est toujours en vigueur pour englober les quatre DLC préparés par Studio 397, puisque deux autres sont encore attendus, l'un en fin d'année avec les premières LMGT3, et le dernier début 2025.

Le Texas autrement

Le Circuit des Amériques est désormais disponible ! Photo de: Studio 397

Le grand retour du FIA WEC à Austin au début du mois donne l'occasion aux développeurs de Le Mans Ultimate de proposer une piste qui se fait finalement assez rare dans les différentes simulations du marché. La réalisation est une nouvelle fois à la hauteur des attentes, à savoir parfaite. Le laser scan fait encore et toujours des merveilles et rouler sur le COTA procure des sensations plus vivantes que jamais de par le dénivelé, les bosses et le caractère général de cette piste.

L'enchaînement des virages dans le premier secteur est tout simplement bluffant, avec une sensation de vitesse assez incroyable au volant d'une Hypercar, tout en découvrant la piste avec un nouveau regard pour ceux qui ne la connaîtraient que par le prisme de la Formule 1 et du MotoGP.

Le tout s'inscrit dans une modélisation graphique dont le niveau d'exigence est resté le même, avec un rendu qui respire le réalisme au naturel. La signature LMU est là, ça ne fait aucun doute.

La belle bleue et la petite italienne

L'Alpine A424 ravira les fans de la marque française ! Photo de: Studio 397

Après la Lamborghini SC63 LMDh et la Peugeot 9X8 2024 fin juillet, c'est donc au tour de l'Alpine et de l'Isotta Fraschini de se révéler de manière virtuelle. Il ne fait guère de doute que la cote de popularité et le critère esthétique feront de l'A424 une voiture prisée par les premiers possesseurs du DLC. Au risque de se répéter, la modélisation est aussi minutieuse que convaincante, visuellement comme sur le plan sonore ou des sensations, davantage liées il est vrai à un FFB qui confirme un certain niveau d'excellence.

Mais ne vous fiez pas aux apparences ! Si l'Isotta Fraschini était le Petit Poucet du plateau jusqu'à son récent retrait, elle nous a plu côté simulation avec son petit caractère. En plus de son agréable sonorité, son comportement joueur mais très maîtrisable fait son petit effet. Et c'est finalement, de manière inattendue, avec celle-ci que s'est davantage manifestée l'envie d'enchaîner les tours pour gratter à chaque fois quelques dixièmes supplémentaires.

Les goûts et couleurs de chacun trancheront dans les chaumières mais ce que l'on peut affirmer, c'est que ces deux nouvelles autos s'inscrivent dans la lignée des précédentes. Autrement dit, pas de surprise certes, mais une confirmation et un contenu à la hauteur des attentes, ni plus ni moins.

Du nouveau dans l'expérience de jeu

Le jeu continue d'évoluer petit à petit... Photo de: Studio 397

Le Mans Ultimate, maintenant adolescent mais loin d'être adulte, poursuit sa croissance en parallèle de l'arrivée de ce deuxième DLC. S'appuyant sur un sondage réalisé auprès des joueurs dans l'été, les développeurs ont accéléré l'introduction de nouvelles fonctionnalités. On en citera deux essentielles, qui étaient promises et attendues au tournant : la possibilité de sauvegarder une épreuve en cours de week-end pour la reprendre ultérieurement et... l'arrivée de ce qui était une promesse avant même la sortie du jeu, à savoir le mode Coop.

Pour ces éléments, le meilleur test qui soit sera la fréquentation du jeu en ligne et l'opinion des joueurs directement concernés. Car si LMU a séduit énormément de monde sur le papier avec de nombreux points forts à sa sortie et un gameplay réussi, il a toutefois peiné à décoller sur le plan de la communauté online, au point d'afficher des chiffres inquiétants en la matière ces derniers mois. Les simracers y feront-ils leur grand retour ?