Les deux Toyota peinent à se départager !

B.D., Le Mans - La grande question pour ceux qui ont renoncé à la nuit blanche est de savoir si la nuit des 24 Heures du Mans a oui ou non été marquée par des bouleversements. Au petit matin, sous les premières lueurs du jour, la situation ne s'est pas décantée en tête de l'épreuve. Certes, la domination de Toyota est incontestable, mais bien malin celui qui pourrait déterminer lequel des deux équipages a le plus de chances de s'imposer.

Le mano a mano entre les deux GR010 Hybrid a duré toute la nuit, avec plusieurs changements de leadership et à coups de différences faites dans le trafic ou dans l'exploitation des Slow Zones sur le plan stratégique avec le timing des arrêts au stand. Les deux Hypercars japonaises restent calées sur les mêmes relais, avec des passages au stand qui interviennent à un tour de différence.

Peu après 5 heures du matin, après un duel parfois intense qui a opposé Ryo Hirakawa à Kamui Kobayashi, c'est finalement la Toyota #7 des tenants du titre qui a émergé en tête de la course au moment où Mike Conway a pris le relais, devant Sébastien Buemi qui s'est installé au volant de la #8. L'écart est d'ailleurs monté par rapport à ce que l'on a connu pendant la majeure partie de la nuit, et il était de 30 secondes à 6 heures du matin, à l'avantage de la #7. Est-ce un premier break ?

Derrière les deux Toyota de tête, la Glickenhaus #709 a poursuivi sa course sérieuse pour conforter sa troisième place, mais à deux tours du leader, tandis que la #708 est remontée petit à petit, jusqu'au cinquième rang, après avoir perdu gros dans la sortie de piste dont a été victime à son volant Olivier Pla, au Tertre Rouge peu avant minuit. La course des Hypercars américaines est solide mais le rythme moyen est bien inférieur à celui de Toyota et rend impossible la lutte pour la victoire à la régulière.

Si la nuit a été marquée par quelques incidents, à chaque fois sans gravité, il n'y a pas eu de changement de leader dans la catégorie LMP2, où la JOTA #38 mène toujours bon train. En revanche, les choses ont évolué en LMGTE Pro, où Porsche a fait un sacré forcing avec la #92, qui s'est installée aux commandes. Toutefois, peu avant 6 heures, cette voiture a été rentrée dans son stand quelques minutes pour une intervention technique. En LMGTE Am, c'est un combat qui oppose l'Aston Martin TF Sport #33 à la Porsche #79 du WeatherTech Racing et à celle de l'équipe Hardpoint Motorsport.

