Jenson Button de retour aux 24 Heures du Mans !

Jenson Button fera partie de l'équipage qui pilotera une voiture de NASCAR lors du centenaire des 24 Heures du Mans en juin. Cette inscription particulière, annoncée en mars dernier, se fera via le Garage 56, emplacement que l'Automobile Club de l'Ouest (ACO) réserve à la "technologie de demain et au-delà" des véhicules innovants.

Le line-up complet qui aura le privilège de rouler à bord de cette Chevrolet Camaro ZL1 Next Gen, dans un projet auquel collaborent la NASCAR, Hendrick Motorsports, Chevrolet, l'IMSA et Goodyear, sera prestigieux puisqu'il comprendra également le septuple Champion NASCAR Jimmie Johnson et le vainqueur des 24 Heures du Mans 2010 Mick Rockenfeller.

"C'est vraiment spécial d'être ici", a déclaré Button à l'annonce de cette nouvelle. "Je me suis toujours considéré comme un pilote de course et je cherchais de nouveaux défis depuis ma carrière en F1. Je suis très enthousiaste à l'idée d'aller au Mans et de travailler avec une équipe 'all-star'."

"[L'accord est né] grâce à Jimmie il y a longtemps. Je lui ai demandé ce qu'il comptait faire en 2023 parce qu'il ne tient pas en place. Il a dit qu'il espérait amener la NASCAR au Mans, puis 'Rocky' [Mike Rockenfeller] m'a invité à un test à Sebring, et tout est parti de là. J'ai regardé et écouté toutes les informations, et [vu] toutes les étapes qu'ils franchissaient. J'ai vraiment hâte d'y être."

Pour Button, dont le palmarès est principalement lié à la Formule 1 et notamment à son titre de Champion du monde glané avec Brawn GP en 2009, il s'agira de son second engagement lors de la classique mancelle puisqu'il avait participé en LMP1 à l'édition 2018 pour le compte de SMP Racing, aux côtés de Vitaly Petrov et Mikhail Aleshin.

La première représentante du Garage 56 a été la Nissan DeltaWing en 2012, qui a finalement donné naissance à la Nissan ZEOD RC qui a bouclé un tour du Circuit de la Sarthe avec sa puissance électrique uniquement. Plus récemment, la SRT 41 a permis à Frédéric Sausset, amputé des quatre membres, de disputer la course de 2016.

