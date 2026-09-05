Quand Button compare Fernando Alonso à Michael Schumacher

Le champion du monde 2009 de Formule 1, Jenson Button, a comparé ses affrontements avec Fernando Alonso à ses duels contre Michael Schumacher.

Dans son "Jenson's Journal" publié pour Aston Martin à la veille du Grand Prix d'Italie, Button est revenu sur la carrière d'Alonso, alors que le paddock reste dans l'expectative quant à la décision de l'Espagnol de disputer ou non une nouvelle saison en championnat du monde.

"Le plus grand compliment que je puisse faire à Fernando, c'est que me battre contre lui était très similaire aux batailles contre Michael Schumacher", a écrit Button. "D'après mon expérience face à eux, c'était viril mais correct : on était à chaque fois à la limite, et j'adorais ça. Ça faisait partie du défi."

"Lorsque j'ai remporté mon premier Grand Prix en Hongrie [en 2006], je me battais contre eux, et c'est exactement ce que l'on recherche en tant que pilote. On veut se mesurer aux meilleurs, aux plus grands, pour voir où l'on se situe."

"Au cours de ma carrière, j'ai eu l'occasion de courir contre des pilotes tels que Fernando et Michael, ainsi que Mika Häkkinen, Kimi Räikkönen, Lewis Hamilton et Max Verstappen. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir me mesurer à certaines des vraies légendes de ce sport."

Button a salué la capacité d'Alonso à s'adapter à n'importe quelle voiture et à n'importe quels réglages. "Fernando pilote comme personne. Il est agressif, il sait s'adapter à la perfection, et cela a toujours été le cas tout au long de sa carrière."

Alonso, un avenir en pointillés

Fernando Alonso (Aston Martin) Photo de: Eric Le Galliot

À 45 ans, l'avenir d'Alonso dans le championnat fait l'objet d'intenses spéculations. Alors que des rumeurs concernant sa retraite et un éventuel transfert chez Alpine ont circulé - avant qu'Enstone ne confirme Franco Colapinto -, le pilote d'Aston Martin n'a pas encore confirmé ce que l'avenir lui réserve au-delà de 2026.

"Évidemment, cette année est difficile, mais c'est tout de même une période passionnante pour être chez Aston Martin et travailler avec des gens comme Adrian Newey. N'importe quel pilote de F1 rêverait de piloter une voiture conçue par lui et de voir de ses propres yeux comment il fait progresser cette écurie", a ajouté Button.

"Je sais à quel point il est difficile de décider de son avenir, et il est déjà passé par là une fois. Il a quitté cette discipline puis y est revenu ; il est donc manifestement parti trop tôt. Désormais, il s'assurera d'être sûr à 100% de ne plus vouloir rester dans ce sport avant de partir."

"Fernando a encore tellement à donner en F1. J'adorerais le voir se battre pour la victoire au volant d'une Aston Martin. C'est là qu'il devrait être, et c'est là que cette écurie aspire à se trouver."

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