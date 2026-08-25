Aston Martin confirme ses progrès avec les points d'Alonso à Zandvoort

À Zandvoort, Aston Martin est parvenue à inscrire des points pour la deuxième fois de la saison grâce à la neuvième place de Fernando Alonso. Dans une course particulièrement chaotique, notamment en raison de la difficulté à comprendre le comportement des pneumatiques, l'équipe britannique et l'Espagnol ont réalisé un excellent coup stratégique en permettant à Alonso de ne s'arrêter qu'une seule fois.

Le double champion du monde s'élançait depuis la 18e place sur la grille, avec des pneus tendres, et a profité des deux départs de la course pour gagner quelques positions. Alonso a ensuite réussi à faire durer ses gommes pendant 32 tours, ce qui lui a permis de remonter dans le top 10.

Il a alors troqué ses tendres pour des pneus durs, qu'il a conservés jusqu'à l'arrivée, soit pendant 37 tours. De quoi lui permettre de décrocher une inespérée neuvième place, également favorisée par les six abandons survenus durant l'épreuve.

Deux relais particulièrement impressionnants qui, selon Fernando Alonso, n'auraient pas été possibles sans les évolutions apportées à l'AMR26.

"Non, non, certainement pas", a répondu l'Espagnol lorsqu'on lui a demandé si ce résultat aurait été possible sans le package introduit en Hongrie. "Félicitations à toute l'équipe. Je pense qu'ils ont apporté un package à Budapest, puis de nouvelles pièces ici à Zandvoort, et les résultats commencent à arriver."

L'Aston Martin souffre d'un déficit de performance en ligne droite. Photo de: Eric Le Galliot

"La Formule 1 n'est pas un sport mystérieux", a-t-il ajouté. "Il faut apporter de la performance et être plus performant que ses concurrents pour marquer des points, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Félicitations à tout le monde à Silverstone et, je l'espère, nous pourrons en obtenir davantage, profiter de cette motivation et de cette dynamique lors des prochaines courses et continuer à apprendre à connaître le package."

Honda doit encore trouver les chevaux

Le package d'évolutions de l'Aston Martin semble donc porter ses fruits. Néanmoins, l'écurie doit désormais s'atteler à résoudre ses difficultés liées à la performance de son unité de puissance.

Pour le Grand Prix des Pays-Bas, Honda a officiellement introduit une nouvelle version de son moteur, seule évolution prévue cette année. Si des progrès sont à noter, le déficit de puissance reste toutefois le principal handicap de l'écurie face à ses rivales.

"De manière générale, nous ne sommes toujours pas là où nous voulons être en termes de comportement", a expliqué Alonso. "Les rétrogradages et le frein moteur semblent parfois un peu aléatoires, virage après virage."

"Ce sont donc des aspects que nous devons encore affiner, tout comme le déficit de puissance : nous perdons encore beaucoup dans les lignes droites. Maintenant que nous sommes plus ou moins compétitifs dans les virages, nous devons progresser dans ce domaine. Mais nous essayons de faire avancer tous ces éléments en parallèle."

"Nous devons également laisser du temps à Honda pour comprendre quel est le problème et comment le résoudre. Je suis donc heureux et serein. J'ai confiance à la fois en Silverstone et Sakura."

Le package d'Aston Martin n'a pas encore dévoilé tous ses secrets. Photo de: Eric Le Galliot

Si le résultat de Zandvoort est encourageant, Aston Martin sait toutefois que ses performances dépendent surtout des caractéristiques circuits, notamment en lien avec sa faible vitesse en ligne droite. Un désavantage atténué le week-end dernier par la nature du tracé néerlandais.

"Depuis Budapest, nous savons que nous sommes un peu plus performants en course", a expliqué Mike Krack, directeur des opérations en piste d'Aston Martin. "Fernando a d'ailleurs déclaré aujourd'hui que notre résultat dépendrait plus ou moins de la longueur des lignes droites."

"Nous avons donc eu deux courses où les lignes droites étaient plutôt courtes. Nous aurons des courses plus difficiles à venir, mais je pense que cela fait partie du jeu. Il y a des courses où vous êtes performants et d'autres où vous l'êtes moins. Il sera donc intéressant de voir comment se déroulera la suite de la saison."

Cette progression reste par ailleurs à mettre en perspective avec le temps d'adaptation nécessaire pour exploiter pleinement les évolutions apportées à l'AMR26. Introduit il y a deux courses seulement, le nouveau package n'a pas encore livré tous ses secrets, tandis que l'arrivée de la nouvelle unité de puissance Honda ajoute une variable supplémentaire que l'équipe doit encore apprendre à maîtriser, après avoir déjà rencontré quelques difficultés avec le moteur en début de week-end à Zandvoort.

"Nous apprenons à connaître ce package de mieux en mieux", a ajouté Krack. "Avec le gros package que nous avons introduit à Budapest, il faut forcément quelques séances pour apprendre à l'exploiter et à le régler."

"Et c'est également le cas avec l'introduction du nouveau groupe propulseur. Nous devons apprendre à l'utiliser, à l'optimiser, et je pense que cela va nous prendre quelques Grands Prix. Mais c'était un bon pas en avant."