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Alonso repousse encore l'échéance : son avenir reste en suspens

Il faudra des "jours, semaines ou mois" avant de savoir ce que fera Fernando Alonso en 2027. Néanmoins, le pilote Aston Martin ne s'imagine pas loin de la Formule 1.

Basile Davoine
Publié:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo de : Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Un calendrier pour prendre sa décision quant à son avenir, Fernando Alonso n'en a pas. C'est ce qu'a assuré le pilote espagnol à son arrivée dans le paddock de Zandvoort, pour le Grand Prix des Pays-Bas. Malgré un éclaircissement de la situation attendu après la trêve chez Aston Martin, il est visiblement encore trop tôt.

"Je rentre tout juste de vacances, donc je verrai dans les prochains jours, semaines ou mois", a-t-il confié devant la presse. "Je sais que Lawrence [Stroll] vient ce week-end, donc je déjeunerai avec lui ou je prendrai un café avec lui, et peut-être à Monza, je ne sais pas quand il viendra ensuite."

"Je vais aussi bientôt devoir aller à l'usine pour travailler sur le simulateur pour Madrid, donc, si Lawrence ou Adrian [Newey] sont dans les parages, je me poserai peut-être aussi avec eux. Ce sera donc peut-être dans les prochaines semaines."

Ma vie, c'est la Formule 1, et ça le sera toujours. Mon cœur est ici.

Alors qu'il a fêté ses 45 ans fin juillet, Fernando Alonso n'est pas en perte d'ambition ni de motivation, mais il sait pertinemment que le temps est devenu un ennemi de plus en plus compliqué à repousser. Son discours ne change pas, mais rien ne permet encore de savoir vraiment vers quoi il se dirigera pour 2027.

"Je l'ai dit à plusieurs reprises : les règlements sont ce qu'ils sont", a-t-il rappelé. "Ce ne sont pas les voitures les plus amusantes à piloter, mais ma vie, c'est la Formule 1, et ça le sera toujours. Mon cœur est ici."

"Je serai avec cette équipe à long terme, dans un rôle ou un autre. Il ne s'agit pas de moi, ni de savoir qui pilotera l'an prochain, ni même de savoir si je piloterai l'an prochain ou encore pendant trois ans. Je ne sais pas."

Fernando Alonso sera-t-il encore au volant de l'Aston Martin l'an prochain ?

Fernando Alonso sera-t-il encore au volant de l'Aston Martin l'an prochain ?

Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Discuter avec Lawrence et Adrian et voir ce dont l'équipe a besoin, notamment de moi en tant que pilote, je vais y réfléchir. Je serai heureux si je peux être plus utile dans un autre rôle. J'y réfléchirai et je serai également heureux. Mais j'ai besoin de piloter quelque chose. Ça, c'est une certitude. J'ai besoin de courir. J'ai besoin de ressentir l'adrénaline. Je suis un compétiteur."

"J'ai tous ces défis en tête, comme je l'ai dit à plusieurs reprises : gagner un jour le Dakar, retenter les 500 Miles d'Indianapolis ou voir ce qui se présentera ensuite. Et puis gagner un troisième titre mondial en Formule 1, ce qui serait évidemment le rêve ultime. Est-ce possible ?"

"Je ne sais pas combien de temps il faudra pour que cette équipe atteigne le niveau de performance nécessaire. Ça va prendre beaucoup de temps. Peut-être que je ne serai pas au volant, mais c'est quelque chose que j'ai en tête."

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