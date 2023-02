L'hydrogène aux 24 Heures du Mans devrait encore être reporté

Charger le lecteur audio

L'organisateur des 24 Heures du Mans, l'Automobile Club de l'Ouest (ACO), a mis en place en 2017 un groupe de travail pour établir une classe zéro émission lors de la célèbre course d'Endurance, et avait ciblé un lancement en 2024 après avoir révélé des projets impliquant Red Bull Advanced Technologies et ORECA pour la conception d'un châssis concept.

GreenGT, qui s'est associé à l'ACO pour développer une LMP3 à hydrogène qui a réussi des temps comparables aux GT3 de Michelin Le Mans Cup, a contribué à comprendre les exigences spécifiques de la technologie et les réservoirs de carburant à hydrogène seraient fournis par Plastic Omnium.

Mais les retards causés par la pandémie de COVID-19 et le désir de s'assurer que les voitures à hydrogène soient vraiment compétitives avant d'être introduites dans la classique sarthoise ont fait que le projet devait déjà être retardé d'un an avant la dernière décision en date de le reporter à 2026.

Le consultant en hydrogène de l'ACO, Bernard Niclot, a déclaré à Motorsport.com : "Je ne pense pas que nous aurons la catégorie course en 2025, c'est trop court maintenant. C'est beaucoup plus probable pour 2026. En 2025, nous pourrions éventuellement avoir une voiture de type Garage 56, mais ce n'est pas encore finalisé."

La voiture de Mission H24 lors d'une démonstration au Mans.

"Il y a deux raisons à ce retard. La première raison est évidemment la situation du COVID qui a tout retardé, surtout pour les voitures à hydrogène. Nous avons vu avec le programme GreenGT [MissionH24] que certains composants étaient déjà très longs à obtenir en temps normal, mais avec le COVID, c'était encore plus difficile, donc il est difficile pour les constructeurs ou qui que ce soit de gérer ou de mettre en place un programme de développement dans ces conditions."

"Deuxièmement, nous croyons vraiment qu'une voiture à hydrogène peut être compétitive au Mans face aux voitures à essence, mais c'est très difficile. Nous considérons que c'est faisable, l'étude de Red Bull Advanced Technology a clairement démontré que l'objectif de performance est réalisable, mais d'un autre côté, ce n'est pas facile. Pour l'instant, nous avons un document avec une belle étude, mais il faut ensuite le démontrer sur la piste et nous savons tous que de l'ingénierie à la piste, il y a des différences."

"Il est clair qu'il n'est pas aisé pour quiconque de construire une telle voiture et d'être sûr d'être compétitif. Et les constructeurs qui veulent se lancer dans cette catégorie prennent un certain risque. Cela peut être très gratifiant pour eux, car ils peuvent être les premiers, mais ils doivent développer la voiture avec soin et être sûrs de ce qu'ils font, et cela prend du temps, c'est donc une autre raison pour laquelle le programme a changé."

Toutefois, Niclot ne pense pas que cette évolution soit inquiétante, car elle permettra aux voitures à hydrogène de ne pas être en concurrence avec l'afflux de constructeurs entrant dans la catégorie Hypercar.

La Ferrari 499P LMH lors d'un test à Sebring.

L'année prochaine, Alpine, BMW et Lamborghini rejoindront les nouveaux venus de 2023, Ferrari, Porsche et Cadillac. "Au final, c'est une bonne nouvelle pour focaliser la dynamique sur l'Endurance et le programme H2 ne peut qu'en profiter", a-t-il déclaré.

"En attendant, je pense que la coexistence avec les Hypercars sera plus facile en 2026 et 2027 qu'en 2024, qui est plus ou moins l'année où les Hypercars seront vraiment sous les feux de la rampe. Il aurait été difficile entre-temps d'introduire cette catégorie hydrogène, donc au final ce retard n'est pas un gros problème."

La réglementation de la catégorie doit être rédigée cette année en attendant de nouvelles discussions avec les constructeurs, la prochaine réunion du groupe de travail devant se tenir à la fin du mois. "Nous savons ce que nous voulons faire", a ajouté Niclot. "Nous avons une vision claire de ce qui est faisable, de ce qui est possible et de la façon dont nous devrions orienter le règlement, mais il n'est pas écrit noir sur blanc."

"Nous devons le faire et c'est un travail que nous réalisons cette année avec les constructeurs afin d'avoir quelque chose qui correspond aux besoins de la catégorie et qui répond aux exigences de ce que les constructeurs aimeraient avoir et montrer."

