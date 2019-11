Binder et Martín offrent un doublé à KTM, Márquez effacé

Álex Márquez n'a pas réussi à remporter sa première balle de match au championnat, encaissant un nouveau résultat décevant. À l'avant de la course, Brad Binder s'est imposé pour la deuxième année de suite à Phillip Island, permettant à KTM d'y être invaincu en Moto2 depuis 2017.

Sur le sommet de la vague depuis cet été, le pilote sud-africain a pris les commandes dès le départ et les a conservées jusqu'à l'issue des 25 tours de la course. Son coéquipier, Jorge Martín, auteur de son premier podium la semaine dernière, s'est longuement maintenu dans sa roue et a même donné des signes de supériorité durant la deuxième partie de la course, avant que Binder ne fasse parler son expérience pour se détacher légèrement et aller chercher la victoire, sa troisième sur un total de sept podiums en dix courses. Bien que vaincu, Martín peut se réjouir d'obtenir un deuxième podium en l'espace de deux courses, rapportant un premier doublé cette saison pour le team Ajo.

"Je m'attendais à ce qu'il y a un très gros groupe et à ce qu'on livre une énorme bagarre, mais au bout de quatre ou cinq tours j'ai réalisé qu'il n'y aurait que mon coéquipier et moi. C'était un peu de pression, mais d'un autre côté je me suis détendu parce que c'est plus facile de s'opposer à une personne plutôt qu'à dix", commente Brad Binder auprès du site officiel du MotoGP.

"À chaque tour, j'étais vraiment propre et je me creusais une avance d'un ou deux dixièmes, mais pas plus ! Le rythme a été beaucoup plus rapide que ce à quoi je m'attendais. J'ai été plus rapide que ce qu'a été mon meilleur temps du matin [au warm-up], j'en ai été très surpris", avoue le vainqueur. "J'ai vraiment donné le meilleur de moi-même durant toute la course. Je pense que ça a été l'une des courses les plus parfaites que j'ai faites. J'ai vraiment évité les erreurs. J'ai failli tomber une fois, mais j'ai réussi à rester sur la moto !"

Voici donc sept courses qu'Álex Márquez n'a plus gagné, lui qui voit ses performances baisser de week-end en week-end. Cette fois, il n'a pu empocher que les points de la huitième place, ce qui repousse le dénouement au championnat, bien qu'il conserve une solide chance avec encore 28 points d'avance. "Cela a été plus compliqué que ce à quoi on s'attendait", admet l'Espagnol. "Dès le début, mon rythme n'a pas été bon. J'étais en bagarre dans un gros groupe et j'ai perdu beaucoup de secondes à cause de ça. Mais au final quand on n'a pas le rythme ou qu'on ne se sent pas bien sur la moto, c'est comme ça."

Tom Lüthi a réduit son retard de huit unités en montant sur la troisième marche du podium, alors que Brad Binder est remonté à la troisième place, à seulement cinq points du Suisse. C'est Jorge Navarro qui en paye le prix, lui qui a dû se contenter de la quatrième place après s'être élancé de la pole position. Il glisse au quatrième rang du championnat, intercalé entre Binder et Augusto Fernández, auteur d'une course terne qu'il a conclue en dehors de la zone des points.

Promis à un passage en MotoGP la saison prochaine, Iker Lecuona s'et fait remarquer par un dépassement manqué dans le quatrième virage de la course, provoquant un accrochage et la chute de Luca Marini, vainqueur des deux dernières courses, et de Marco Bezzecchi. Malgré la pénalité qui lui a été infligée, l'Espagnol a réussi à remonter jusqu'à la septième position, derrière Lorenzo Baldassarri et le local Remy Gardner.

Moto2 - GP d'Australie