Nagashima complète le line-up du team Ajo pour 2020

Si un retour de Johann Zarco au sein de l'équipe Ajo a parfois pu être évoqué en vue de la saison 2020 du Moto2, celle-ci est désormais au complet : Tetsuta Nagashima rejoint en effet Jorge Martín, alors que Brad Binder s'apprête à quitter la formation pour faire ses débuts en MotoGP. Le pilote japonais, âgé de 27 ans, compte quatre saisons complètes d'expérience en Moto2 auxquelles se sont ajoutées quelques piges. Souvent prometteur, il n'a encore jamais accroché la victoire ni le podium, mais a signé une première pole position l'été dernier au Grand Prix d'Autriche, sur les terres de KTM.

"Je suis très excité par ce transfert", se réjouit Nagashima. "J'ai été en mesure de beaucoup progresser cette année, surtout après la pause estivale, et j'ai beaucoup tourné autour de la cinquième place en qualifs mais ensuite j'ai rencontré de petits problèmes en course et je n'ai pas pu monter sur le podium. Je rejoins maintenant l'une des meilleures équipes et des meilleures structures dans le paddock. Je connais Aki et sa manière de travailler depuis 2016, et j'ai beaucoup appris quand j'ai fait partie de son académie."

"Nous sommes très heureux que tout soit en place pour 2020 et vraiment motivés en vue de notre premier test à Jerez", déclare Aki Ajo. "Je pense que nous avons un line-up très solide en Moto2 avec Jorge et Tetsu car tous deux ont montré une grande progression cette saison, particulièrement durant la seconde moitié du championnat, où ils ont tous deux évolué près du sommet. Une fois qu'ils auront commencé les tests, je pense que nous serons bien lancés."

En rejoignant le team Ajo, Nagashima intégrera la KTM GP Academy mise en place par le constructeur en MotoGP. Cette structure doit viser à identifier et à faire grandir de jeunes pilotes prometteurs au travers des différents échelons que peut compter la compétition, de la Northern Talent Cup et la Red Bull MotoGP Rookies Cup, jusqu'aux Grands Prix en Moto3, Moto2 et enfin MotoGP.

"Tetsuta a attiré notre attention dernièrement en Moto2 et, étant donné que Brad Binder passe en MotoGP et que lui-même s'apprête à intégrer notre système en Grand Prix, que nous appelons maintenant la KTM GP Academy, il était un bon choix pour l'équipe d'Aki", estime Pit Beirer, directeur de KTM Motorsport. "Il apporte une expérience en Moto2 et il connaît déjà Aki et sa manière de travailler, c'est donc prometteur. Nous avons défini notre plan et notre engagement dans le Championnat du monde pour 2020 et les prochaines années, et Aki en est une part fondamentale. La KTM GP Academy est une structure avec laquelle nous ferons de notre mieux pour mener d'autres talents vers le sommet et leur faire suivre les exemples de Miguel Oliveira et Brad Binder en grimpant les échelons jusqu'au MotoGP."