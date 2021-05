Remy Gardner s'impose 0"014 devant Raúl Fernández

C'est au moment où l'annonce du décès de Jason Dupasquier se diffusait dans le paddock que les pilotes du Moto2 ont pris le départ de la course du Mugello, épargnés toutefois par la nouvelle à cet instant. Deux d'entre eux étaient absents sur la grille, Thomas Lüthi, proche de Dupasquier et très touché par le drame qui a frappé le monde de la moto ce week-end, et Nicolò Bulega, diminué par une entorse à l'épaule à la suite d'une chute pendant le warm-up.

Cette course a tourné à un duel entre les KTM du Team Ajo et elle s'est conclue avec la deuxième arrivée la plus serrée de l'Histoire du Moto2. Raúl Fernández, qui était en pole, a conservé la tête au départ devant son coéquipier Remy Gardner, auteur d'un bon envol depuis la quatrième place, ce qui lui a permis de prendre l'avantage sur Sam Lowes et Jorge Navarro.

Très vite, Fernández, Gardner et Lowes se sont détachés du reste du plateau. Gardner a éprouvé des difficultés à tenir le rythme imposé par le leader et il a même été doublé par Lowes dans le dixième tour. Fernández a compté jusqu'à près de deux secondes sur ses rivaux mais emmené par Lowes, le duo a pu combler l'écart. Le pilote du team Marc VDS est cependant tombé au virage 8, laissant Garder comme seul rival de Fernández.

Désormais seul rival de Fernández, l'Australien a réduit l'écart tour après tour, donnant l'impression de bénéficier de plus de grip. Dans l'avant-dernier tour, les deux pilotes KTM étaient séparés par 0"221 mais Gardner n'a pas pu porter une attaque. La course s'est finalement jouée dans la toute dernière boucle. Le leader du championnat a pris l'avantage au virage 10 et malgré l'aspiration, Fernández n'a pas pu répliquer dans la ligne droite, échouant à 0"014.

Joe Roberts a franchi la ligne d'arrivée à la troisième place mais il a été pénalisé d'une position pour avoir dépassé les limites de la piste dans le dernier tour, offrant ainsi le podium à Marco Bezzecchi. Cinquième à l'arrivée, Marcel Schrötter a décroché son meilleur résultat de la saison devant trois débutants, Ai Ogura, Tony Arbolino et Cameron Beaubier, auteur d'une impressionnante remontée depuis la 26e place sur la grille. Fabio Di Giannantonio a abandonné après une chute. L'Italien a pu regagner son stand mais il a finalement renoncé en raison des dégâts sur sa machine. Xavi Vierge et Jorge Navarro sont également tombés.

Le succès de Gardner lui permet d'augmenter son avance au championnat, désormais de six points sur Fernández. Bezzecchi est relégué à 26 unités tandis que Lowes accuse un retard de 48 points après sa troisième chute en six courses.

GP d'Italie Moto2