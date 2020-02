Sam Lowes se blesse en essais

Nouveau venu au sein du team Marc VDS, avec lequel Álex Márquez a été titré l'an dernier, Sam Lowes connaît un coup dur en ce début d'année. Un accident lors des essais privés menés cette semaine à Jerez l'a en effet conduit à l'hôpital, où une fracture luxée de l'épaule droite lui a été diagnostiquée.

D'après les examens pratiqués à l'hôpital Dexeus de Barcelone, par le docteur Mir, il s'agit dans le détail d'une fracture de la tête de l'huméral, doublée de la rupture complète des ligaments scapulo-huméraux. Aucune opération n'est pour l'heure prévue, le pilote anglais devant avant tout se reposer et suivre des séances de récupération fonctionnelle passive. Son degré de guérison sera ensuite évaluée par des radios et échographies afin d'envisager une autre phase de soins, plus active.

Les médecins ont estimé les temps de récupération à environ quatre semaines. C'est donc une course contre la montre qui démarre pour Sam Lowes, alors que le calendrier prévoit des essais officiels Moto2 la semaine prochaine à Jerez puis à partir du 28 février à Losail. Le premier Grand Prix de la saison est quant à lui au programme dans trois semaines.