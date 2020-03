Arenas premier vainqueur de la saison face à McPhee

Auteur d'une solide fin de saison en 2019, Albert Arenas est entré dans 2020 avec une victoire, la première célébrée dans le Championnat du monde cette année alors que le Moto3 lançait les hostilités dimanche à Losail. Comme bien souvent, la plus petite catégorie des Grands Prix a livré un spectacle haletant, avec un groupe fourni bataillant pour la victoire de bout en bout de la course.

Ils ont été neuf à afficher leurs ambitions de victoire une fois les feux éteints sur un circuit de Losail qui n'était pas encore plongé dans la nuit. Parmi eux, le poleman Tatsuki Suzuki a rapidement donné l'impression de s'être fait avaler par le groupe et il allait falloir attendre la dernière dizaine de tours avant de le voir à nouveau se montrer en tête, mais sans parvenir à y tenir bien longtemps.

À l'inverse, John McPhee, seulement neuvième sur la grille, a réussi à se porter aux premières places petit à petit, jusqu'à se révéler comme l'ultime rival d'Arenas dans cette bagarre de longue haleine. La lutte, qui a tourné au duel lorsque les deux pilotes ont réussi à légèrement se détacher en fin de course, s'est finalement conclue avec un écart de 53 millièmes à l'avantage du pilote espagnol, déjà vainqueur trois fois ces dernières années.

Visiblement en contrôle durant cette course, Arenas a su résister à toutes les attaques et à une concurrence multiple au sein de laquelle se sont distingués Jaume Masia, Raul Fernández, Tony Arbolino ou encore un Darryn Binder très incisif. Finalement, après un contact à l'entame du dernier tour, la course s'est arrêtée sur une chute pour le Sud-Africain et une maigre 15e place pour Arbolino, passé en dehors de la piste.

La troisième place est revenue à Ai Ogura, et ce bien que ce soit Jaume Masia qui a passé la ligne dans cette position. L'Espagnol, comme quatre autres pilotes (Alcora, Fernández, Arbolino et Rodrigo) a en effet été pénalisé d'une place pour avoir dépassé les limites de la piste dans le dernier tour, ce qui le place au classement final devant Suzuki (qui a ainsi grimpé de deux rangs) puis Rodrigo et Alcoba.

Meilleur temps des derniers tests de la pré-saison sur ce même circuit, Filip Salač s'est classé huitième à l'arrivée de la course, devant Dennis Foggia et Raul Fernández. Sergio García a quant à lui dû se contenter de la 11e place, alors qu'il se trouvait aux avant-postes avant l'entrée dans les derniers tours. Il devance le nouveau pilote Tech3 Deniz Öncü, très en vue dans les premiers instants.

Moto3 - GP du Qatar