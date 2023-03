Aleix Espargaró a été opéré du bras droit

Charger le lecteur audio

Il le pressentait et cela s'est bel et bien produit : Aleix Espargaró a été opéré ce mardi pour une fibrose du bras droit, un problème qui l'a fait souffrir le week-end dernier lors des derniers essais de pré-saison, à Portimão. Fortement sollicité par les changements constants de réglages aérodynamiques qui tendent à modifier le pilotage de la RS-GP, l'Espagnol s'était plaint de douleurs dans le bras droit dès la première journée de piste, samedi, pensant dans un premier temps souffrir d'un arm-pump relativement classique. Les médecins du championnat ont cependant identifié une fibrose musculaire, à savoir des tissus musculaires préalablement lésés et qui ne se sont pas régénérés correctement.

Dans la foulée de ce test, Espargaró s'est donc rendu à la Clinique Dexeus de Barcelone afin d'y passer des examens plus approfondis, sous la supervision du Dr Xavier Mir, directeur du service d'orthopédie et médecin de confiance des pilotes MotoGP. Il a alors été décidé de l'opérer du bras droit.

"[Aleix Espargaró] avait une fibrose dans un muscle du bras droit. Cela engendrait une inflammation due à l'effort, avec une pression sur le nerf médian, ce qui le privait de forces dans la main", explique-t-on dans l'entourage du pilote. Il s'agit bel et bien de symptômes proches du syndrome des loges, pour lequel l'Espagnol a déjà été opéré sur ce même bras en 2010 puis en 2021, cependant "la cause est aujourd'hui totalement différente", est-il précisé.

"Aleix Espargaró a été opéré de l'avant-bras droit", explique le Dr Mir, "en raison d'une rétraction fibreuse du fascia [tissu fibreux, ndlr] de l'avant-bras avec compression du nerf médian dans le tiers proximal de l'avant-bras. Une fasciotomie antébrachiale et une libération de l'arc du muscle rond pronateur ont été réalisées par des techniques microchirurgicales. Il commencera sa convalescence dès demain."

L'intervention, décrite comme une "opération de nettoyage", a été "largement réussie" selon les indications fournies par Aprilia. Ce qui importe désormais, c'est le temps qu'il faudra au vétéran de la catégorie MotoGP, âgé de 33 ans, pour se remettre de cette intervention, sachant que le championnat débute dans onze jours. Le Portugal accueillera en effet la semaine prochaine le premier Grand Prix de la saison, avec une première course sprint au programme samedi 25 mars, puis la course principale prévue le lendemain.

Aprilia indique que la réussite de l'opération "permettra au pilote de se rétablir en vue de la première course de la saison". "En principe, [sa participation à] la course n'est pas en doute. L'opération qu'Aleix a subie est moins invasive que celle d'un syndrome des loges", précise l'entourage d'Aleix Espargaró, qui assure : "S'il n'est pas à 100%, il en sera proche".

Malgré ces douleurs au bras qui ont fait de lui le pilote titulaire le moins actif de ces essais menés à Portimão, Aleix Espargaró a bouclé 112 tours lors de ces deux journées, parcourant donc 514 km. Il a cependant dû s'en tenir à des relais courts, n'enchaînant jamais plus de neuf tours, ce qui est donc inférieur à la distance que comptera la course sprint la semaine prochaine. Son meilleur chrono de 1'38"569 lui a valu la dixième place, à six dixièmes du meilleur temps enregistré par Pecco Bagnaia.

