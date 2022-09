Espargaró : "Si je n'avais rien à perdre, j'aurais pris plus de risques"

Charger le lecteur audio

Aleix Espargaró a une nouvelle fois décroché la neuvième place sur la grille de départ, comme en Autriche il y a deux semaines. Son talon blessé ou sa faible appréciation de la piste ne sont pas en cause cette fois, si bien que le pilote espagnol a peiné à masquer une certaine frustration à l'issue des qualifications. Mais du haut de son nouveau statut de candidat au titre, il sait aussi qu'il lui est nécessaire de parfois mesurer ses offensives, et cette journée perturbée par la pluie était typiquement l'une de ces occasions.

"Le circuit était très piégeux partout. Quand je suis sorti de la pitlane, je ressentais un mélange de colère et de déception, parce que c'est très délicat de piloter dans ces conditions, très, très dangereux. Je suis passé sur une ligne blanche dans mon premier tour et j'ai failli m'envoler ! J'ai essayé de me concentrer, de ne pas faire d'erreur pour être aussi rapide que possible, sans prendre de risques, mais j'aurais peut-être dû en prendre un peu plus parce que neuvième ça n'est pas bien", regrettait-il sitôt la séance terminée.

"Mon team me dit 'ah mais Fabio est juste devant toi'… Je m'en fiche", a-t-il affirmé, impatient de retrouver les sommets après cinq courses sans trophée. "C'est un Grand Prix très spécial, je veux finir sur le podium parce que c'est le Grand Prix maison d'Aprilia. Je veux m'amuser demain parce que la moto s'est pas mal améliorée par rapport à hier. Je sais que si je dois me battre pour ce championnat, je dois monter sur le podium, c'est ça que je vise."

Très vite, cependant, le pilote Aprilia a cherché à se faire violence pour accepter cette prudence à laquelle il a dû se résoudre : "La course, c'est demain. Je ne veux pas faire d'erreur stupide comme j'en ai fait à Silverstone, parce qu'il reste beaucoup de points, beaucoup de courses et de jours à faire. Ce ne sont que des qualifications."

"Il est certain que quand on se bat pour le titre, il faut utiliser un peu plus sa tête, son cerveau", a-t-il admis auprès du site officiel du MotoGP. "Ça n'est pas la fin du monde, c'est juste une qualif. Si je n'avais rien à perdre, j'aurais peut-être pris un peu plus de risques aujourd'hui. Mais c'est comme ça, j'accepte cette position et la course c'est demain."

Bien décidé à challenger les Ducati en course

Savoir doser la prise de risques est une question qui pourrait se poser à nouveau en course, sachant que les prévisions météo continuent à évoquer des orages. "Il est difficile de faire des prédictions. Mais quoi qu'il en soit, s'il pleut il va falloir que je prenne un peu plus de risques parce demain les points seront là, pas aujourd'hui", a concédé Espargaró.

Et le pilote Aprilia ne perd pas le nord, lui qui a affiché un rythme prometteur pendant les EL4. "J'ai pas mal changé la moto par rapport à hier, je l'ai rallongée comme Maverick [Viñales] pour gagner en stabilité sur les freins et éviter les glissades. J'ai beaucoup gagné en stabilité, j'arrivais à freiner plus tard et j'ai été surpris par mon rythme. Je ne poussais pas vraiment comme un dingue, et pourtant je tournais tout le temps en 1'32"4, ce qui est très rapide."

"Je suis confiant, particulièrement pour la seconde partie de la course. L'usure de mes pneus est très faible, ils restent très compétitifs pendant de très nombreux tours. Il faut voir si les Ducati courent avec le pneu arrière tendre, car si c'est le cas on aura un avantage à la fin. Je vais donc essayer de rester concentré, ne pas faire d'erreurs au début, et la course se décidera dans la dernière partie."