Pour Bastianini, ses résultats n'ont rien à voir avec son avenir

Enea Bastianini a indéniablement marqué ce début de saison 2022 en MotoGP. Parvenu à s'imposer à trois reprises au guidon d'une GP21 à Losail, à Austin et au Mans, il a mené à plusieurs reprises le championnat et s'est affirmé comme un prétendant au titre inattendu, au même titre qu'Aleix Espargaró. Mais à l'inverse de l'Espagnol, véritable métronome dans ses résultats, l'Italien a connu des hauts et des bas, et rencontre des difficultés depuis quatre Grands Prix.

Avec deux chutes au Mugello et à Barcelone puis une 10e et une 11e places au Sachsenring et à Assen, il est descendu à la cinquième position au classement général et semble en apparence être rentré dans le rang. La faute aux limites d'une machine datant de l'an dernier ? Une idée balayée par Bastianini.

"Ma moto peut encore être rapide, j'en suis sûr", a-t-il déclaré. "C'est juste qu'il y a eu des pistes difficiles pour moi dont j’ai eu dû mal à me sortir et où j'ai eu du mal à être rapide mais je crois que la moto 2021 est encore compétitive."

Sa capacité à être performant avec cette machine lui a précisément ouvert les portes de l'équipe Ducati officielle, au sein de laquelle il est en lice face à Jorge Martín pour obtenir le second guidon aux côtés de Pecco Bagnaia. Bien que les deux pilotes aient signé un contrat d'usine avec Ducati, la place symbolique dans le team officiel est considérée comme une véritable promotion. Mais la décision, qui était attendue fin mai, n'a eu de cesse d'être décalée et son annonce est désormais attendue pour la fin de l'été.

Et tandis que Bastianini a rencontré des difficultés sur les quatre derniers Grands Prix, Martín est pour sa part parvenu à revenir aux avant-postes. Une situation qui s'est donc inversée et qui pourrait expliquer la baisse de performance de l'Italien, qui subirait à son tour la pression des résultats, mais à laquelle ne croit pas Paolo Ciabatti, team manager de l'équipe Ducati officielle.

"Dans notre cas, aussi bien Jorge qu'Enea savent qu'ils seront des pilotes d'usine Ducati l'an prochain. Ils ont leur contrat, le package d'usine et un salaire d'usine par rapport aux équipes pour lesquelles ils courent. Donc sur cet aspect, ils savent qu'ils seront des pilotes d'usine avec un matériel d'usine. Je ne pense pas qu'être dans l'équipe officielle ou chez Pramac puisse avoir une influence sur eux car leur avenir est déjà décidé. Peut-être que si le pilote n'est pas encore certain de son avenir et n'a pas de contrat il peut avoir une pression supplémentaire mais dans le cas de Jorge et Enea, je ne pense pas que ce soit le cas", a-t-il déclaré.

Des propos confirmés par Bastianini lui-même, qui assure ne pas subir la pression liée à son avenir et qui explique sa baisse de performance par des tracés qui lui ont toujours peu réussi. "En réalité je suis très serein", a-t-il affirmé. "C'est la vérité, ça ne me pèse pas trop de ne savoir qu’en août. J’ai discuté des choses les plus importantes, on a trouvé un accord. Je vais rouler [en étant] encore plus serein."

"Mais ce qui m'a limité dernièrement ce n'était pas ça. Je n'ai pas trop pensé à mon avenir parce que je savais que je resterais chez Ducati. J'ai eu du mal comme l'an dernier sur plus ou moins les mêmes pistes donc je n’y ai pas trop pensé parce que ça veut juste dire que j’ai des lacunes un peu trop grandes."

Si la situation semble pencher en faveur de Jorge Martín, rien n'a encore été officialisé et il faudra donc attendre fin août pour connaître le line-up Ducati complet dans les différentes équipes.

