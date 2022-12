Pour Binder, voir KTM percer n'est plus qu'une question de temps

Charger le lecteur audio

Depuis 2020, KTM a systématiquement figuré au palmarès de la saison MotoGP, avec deux à trois victoires par an. En revanche, la régularité lui a fait défaut. Si l'on regarde dans le détail, la performance générale de 2022 est même incongrue car si Miguel Oliveira a gagné deux fois, il s'agissait de courses sur le mouillé et le Portugais ne s'est classé que dixième du championnat. Tous les podiums décrochés cette année sur le sec ont en revanche été l'œuvre de Brad Binder.

Le pilote sud-africain a cependant été contraint d'effectuer 96 dépassements lors des 20 courses de la saison, la faute à des qualifications décevantes. Voilà comment Binder s'est taillé une réputation de spécialiste du dimanche, lui qui s'est classé 17 fois dans le top 10 en course malgré 14 départs en dehors de cette zone et même dix Q2 manquées.

Son incapacité à faire figure de menace constante pour le podium cette saison va à l'encontre non seulement des ressources dont dispose KTM, mais aussi de l'évolution du MotoGP, où les constructeurs européens ont pris le pouvoir sur les marques japonaises. Binder, qui pense que le principal problème de la RC16 vient du manque de contact de la roue arrière et de motricité pneumatique, ce dont la moto pâtit dans les virages, est toutefois convaincu que le groupe autrichien est sur le point de voir ses efforts payer.

"J'aime à penser que ce n'est qu'une question de temps", a ainsi expliqué le pilote sud-africain à Motorsport.com lorsqu'il lui a été demandé ce qui, selon lui, manquait à KTM pour se porter au niveau de Ducati et Aprilia, les deux marques européennes qui ont joué le titre. "Honnêtement, KTM a les ressources, ils ont tout ce dont on a besoin. Clairement, ils sont aussi frustrés qu'on l'est tous quand on n'obtient pas les résultats le dimanche."

"Ce que l'on doit améliorer est clair, on sait sur quoi il nous faut travailler pour la saison prochaine. Les gars ont vraiment identifié ce que l'on doit améliorer et la direction dans laquelle il faut que l'on travaille, tandis que par le passé, on ne faisait que balancer tout le temps des pièces sur la moto en espérant que quelque chose allait fonctionner. Maintenant, tout ce que l'on essaye est beaucoup plus ciblé sur un problème et on voit vraiment si ça fonctionne ou pas. Je pense que la façon dont on a travaillé cette saison nous a vraiment orientés dans une direction qui nous permet maintenant de nous dire 'OK, c'est ça qu'il faut faire pour commencer à progresser'."

Pour Brad Binder, KTM "n'a pas peur" d'expérimenter de nouvelles choses et d'explorer de nouveaux territoires en dehors de ses habitudes pour essayer d'améliorer la RC16. Et lorsqu'il analyse sa propre saison, alors qu'il s'est classé sixième comme l'an dernier grâce justement à sa régularité le dimanche, le pilote pense être bien meilleur que ce qu'indique sa position finale.

"Je sens que je suis prêt à faire de bonnes choses", a-t-il souligné. "J'ai le sentiment d'avoir trouvé le niveau où je peux finir les courses et je sais que je peux être fort en course. Je comprends la catégorie et les pneus plus que je ne les comprenais, par exemple, l'année dernière. Avec KTM, on recherche ce dernier 'step' pour essayer de se battre pour quelque chose de mieux, parce que sixième ça n'est certes pas horrible mais ce n'est pas là que l'on veut être. Je crois qu'on est [meilleurs que sixième]."

