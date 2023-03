Championnat - Déjà un carton plein pour Pecco Bagnaia !

Charger le lecteur audio

Course Sprint : Bagnaia place son #1 au sommet !

Course : Copie parfaite pour Bagnaia, bévue pour Márquez

Avec le nouveau format sprint des week-ends MotoGP, il y avait un maximum de 37 points à prendre à Portimão, et Pecco Bagnaia les a tous raflés ! Déjà vainqueur de la course sprint samedi, le Champion du monde en titre n'a pas tremblé dimanche pour le Grand Prix du Portugal, qu'il a contrôlé de main de maître face à Maverick Viñales. C'est donc déjà en tête du championnat que le pilote Ducati quitte le circuit de l'Algarve, où certains favoris déclarés pour la course au titre ont mordu la poussière.

Deuxième du jour, Viñales l'est aussi au championnat à l'issue de ce premier rendez-vous, avec 12 points de retard sur le leader. Marco Bezzecchi pointe au troisième rang à la faveur de son podium, avec 16 points.

Côté français, Johann Zarco est cinquième avec un total de 15 points. Fabio Quartararo, frustré la veille et de nouveau en retrait ce dimanche, a tout de même ouvert son compteur avec sa huitième place. Il est 10e du championnat à déjà 29 longueurs de Bagnaia, soit plus que la valeur d'une victoire dans une course principale.

Chez les équipes, malgré la blessure et le forfait d'Enea Bastianini, l'équipe officielle Ducati est déjà en tête avec 37 points, avec une petite unité d'avance sur Aprilia.

Championnat Pilotes

Championnat Équipes

Championnat Constructeurs

Pos. Constructeur Points 1 Ducati 37 2 Aprilia 25 3 KTM 16 4 Honda 13 5 Yamaha 8 6 GASGAS 3