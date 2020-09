Championnat - Quartararo repasse en tête, Suzuki en progrès

Fabio Quartararo arrivera au Mans en tant que leader du championnat, grâce à sa troisième victoire de la saison décrochée ce dimanche au Grand Prix de Catalogne. Arrivé à Barcelone avec un point de retard sur Andrea Dovizioso, il tire profit de son score parfait sur cette course, mais aussi de la chute du pilote Ducati, emmené au sol dès le premier tour avec Johann Zarco.

Dovizioso glisse en quatrième position, avec désormais 24 points de retard sur le nouveau leader, symbole d'écarts qui se sont creusés sensiblement avec cette course puisque les dix premiers se tenaient en 27 points seulement avant d'entamer ce Grand Prix.

Le pilote Ducati est également devancé par Joan Mir, auteur d'un quatrième podium en cinq courses et désormais deuxième au général, à huit points de Quartararo. Malgré une faible neuvième place en course aujourd'hui, Maverick Viñales se maintient au troisième rang du championnat, avec toutefois 18 points de retard.

Valentino Rossi et Pol Espargaró perdent deux places après avoir chuté en course. À l'inverse, Álex Rins, de retour sur le podium aujourd'hui, en gagne quatre et confirme la bonne tendance de Suzuki dans les trois classements.

Car si Yamaha et Petronas confirment leur leadership et augmentent leur avance grâce à cette victoire (la cinquième de la saison pour le constructeur, la quatrième pour l'équipe malaisienne), la progression de Suzuki est l'un des faits marquants de ce Grand Prix. Au classement constructeurs, la marque dépossède KTM de la troisième place, tandis qu'au championnat par équipes le double podium de Mir et Rins pèse lourd. Le team dirigé par Davide Brivio passe en deuxième position au détriment de l'équipe officielle Yamaha, qui ne ramène que sept points de Barcelone. L'équipe officielle KTM perd également dans ce championnat, où elle glisse derrière Pramac.

Championnat pilotes après le GP de Catalogne

Championnat constructeurs après le GP de Catalogne

Pos. Constructeur Pts 1 Yamaha 163 25 25 20 11 7 25 25 25 - - - - - - 2 Ducati 126 16 10 16 25 20 20 8 11 - - - - - - 3 Suzuki 113 - 11 13 20 13 16 20 20 - - - - - - 4 KTM 109 10 9 25 13 25 6 16 5 - - - - - - 5 Honda 72 6 13 8 10 9 7 10 9 - - - - - - 6 Aprilia 30 1 4 6 5 4 3 3 4 - - - - - -

Championnat teams après le GP de Catalogne