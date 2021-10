Course - Márquez sans rival, Quartararo fait la bonne opération

Un Marc Márquez impérial a survolé la course d'Austin, pour décrocher son septième succès sur le circuit texan en huit éditions. Fabio Quartararo a su se contenter d'une deuxième place qui lui offrira une première chance de décrocher le titre mondial dès la prochaine course, à Misano.

Le soleil a fait son retour sur le circuit d'Austin, l'asphalte dépassant les 40°C pour la première fois du week-end. Plus que les températures, les pilotes craignaient les nombreuses bosses du tracé, susceptibles de déséquilibrer leurs motos dans les premiers virages du tracé et au virage 10. Tous les pilotes ont choisi le dur à l'avant et une large majorité a opté pour le tendre à l'arrière, Valentino Rossi et Brad Binder préférant le medium et Jack Miller le dur.

Pecco Bagnaia était en pole devant Fabio Quartararo et Marc Márquez et ce dernier a pris le meilleur envol, s'emparant immédiatement de la première place, devant le leader du championnat et le poleman. Bagnaia a perdu une place supplémentaire dans le premier tour, au profit d'Álex Rins.

À la fin du premier tour, Márquez avait un peu plus de deux dixièmes d'avance sur Quartararo, qui emmenait Rins. Bagnaia avait déjà perdu le contact et l'Italien a été doublé par Jorge Martín dans le deuxième tour. Takaaki Nakagami occupait la sixième place mais il a chuté au virage 12, cédant sa position à Joan Mir, devant Brad Binder, Jack Miller et Johann Zarco.

Après des qualifications difficiles, une remontée de Miller était attendue et l'Australien a doublé Mir et Binder dans le même virage, remontant au sixième rang derrière son coéquipier Bagnaia. Martín était également sur une phase ascendante : il est revenu sur Rins et l'a doublé dans la ligne droite principale mais le pilote Suzuki a repris l'avantage au premier virage.

En tête, Márquez a vu Quartararo revenir dans sa roue, tandis que Rins et Martín restaient au contact... et en lutte puisque le pilote Pramac a réalisé un nouveau dépassement dans la ligne droite opposée, pour de bon cette fois fois.

Zarco, qui espérait retrouver son niveau du début de saison après avoir été opéré d'un arm-pump, a chuté au premier virage après le premier quart de la course. Le Français a pu remonter sur sa machine, mais il a finalement regagné son garage pour abandonner.

Márquez s'échappe, Miller et Bagnaia remontent

Miller a de son côté continué sa remontée, avec des dépassements sur Bagnaia puis sur Rins. L'Australien n'était pas très loin du groupe qui le devançait, d'autant plus que Quartararo éprouvait de plus en plus de difficultés à rester au contact de Márquez et que Martín commençait à se faire menaçant.

Le leader de la course a creusé l'écart et son avance sur Quartararo a dépassé les deux secondes au neuvième tour, avant le cap de la mi-course. Le Niçois a réussi à se défaire de la menace de Martín en le repoussant à plus d'une seconde. Avec des écarts qui grandissaient entre les premiers, c'est derrière eux qu'il fallait chercher de l'action : Bagnaia a réussi à remonter au cinquième rang, à la faveur d'un dépassement sur Rins dans la ligne droite opposée.

L'Italien a comblé l'écart qui le séparait de Miller et ce dernier s'est effacé devant son coéquipier afin de favoriser ses chances dans la course au titre. Bagnaia s'est échappé tandis que Miller a dû contenir les attaques de Rins et l'Espagnol, vainqueur devant l'actuel pilote Ducati lors de la précédente visite du MotoGP sur cette piste au début de la saison 2019, a fini par prendre l'avantage.

Bagnaia a de son côté continué sa marche en avant, se rapprochant de Martín, auteur d'une erreur à quatre tours de l'arrivée. Souvent en difficulté physiquement dans les dernières parties des courses, en partie en raison des séquelles de sa lourde chute à Portimão en début d'année, le Madrilène a été pénalisé d'un long lap pour son passage hors piste, considéré comme un avantage. Bagnaia l'a néanmoins doublé avant qu'il s'acquitte de sa sanction.

À l'avant, Marc Márquez n'a cessé de creuser l'écart pour s'imposer avec plus de quatre secondes d'avance sur Fabio Quartararo. Plus de trois mois après son succès du Sachsenring, le pilote Repsol Honda s'est offert une nouvelle victoire sur l'un de ses circuits fétiches, où ses douleurs dans le bras droit se font moins ressentir grâce à une majorité de courbes sur la gauche.

La deuxième place de Quartararo reste excellente pour le championnat : elle lui permet de porter son avance à 55 points sur Bagnaia, troisième de la course et désormais seul pilote pouvant le priver du titre. Le Français sera assuré de la couronne mondiale s'il devance son rival au GP d'Émilie-Romagne dans trois semaines.

Álex Rins a vu l'arrivée à la quatrième place, profitant de la sanction de Jorge Martín. Enea Bastianini s'est offert son troisième top 10 consécutif, profitant de la lutte entre Jack Miller et Joan Mir dans le dernier tour. Miller a été doublé par Mir et il est repassé devant, mais les deux hommes ont eu un contact. Leur lutte a profité au pilote Avintia, encore auteur d'une course solide deux semaines après son premier podium à Misano.

Pol Espargaró a complété le top 10, bien loin de son coéquipier et vainqueur chez Honda. Andrea Dovizioso a pris la 13e place, prenant ses premiers points depuis son retour, deux positions devant Valentino Rossi. Encore diminué par son genou, Franco Morbidelli a vu l'arrivée à une lointaine 19e place. Le difficile week-end d'Aleix Espargaró s'est conclu sur sa cinquième chute du week-end, au virage 13, alors qu'il occupait la 13e position.

Grand Prix des Amériques - Course