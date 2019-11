EL1 - Quartararo devance Miller sur le fil !

Si les températures sont fraîches au début de cette première séance libre du week-end, avec 11°C dans l'air et seulement 9°C sur la piste, c'est sous un grand soleil que débute ce dernier meeting de l'année. L'occasion pour le local de l'étape, Iker Lecuona, de faire ses débuts en remplacement de Miguel Oliveira chez Tech3. Jorge Lorenzo prend également la piste pour son dernier Grand Prix, avec un nouveau design de casque.

La quasi-totalité du peloton débute la séance avec un pneu soft à l'avant et un medium à l'arrière, excepté Lecuona, avec deux soft, et Marc Márquez, parti avec deux medium. Un choix qui semble bon pour le Champion du monde, qui prend le meilleur temps en 1'32"327 dans les premières minutes. Au même moment, Michele Pirro doit stopper sa Ducati Demosedici GP19 dans un bac en gravier, cette dernière ayant tout simplement pris feu ! Les commissaires interviennent rapidement pour éteindre l'incendie et préserver au mieux la machine du pilote italien, qui effectue une nouvelle apparition en wild-card.

Márquez continue de mener après dix minutes de séance : l'Espagnol est le premier sous les 1'32, avec un chrono de 1'31"665. Il devance Maverick Viñales, Danilo Petrucci, Fabio Quartararo et Jack Miller dans le top 5 provisoire, avant que Valentino Rossi ne vienne se placer au second rang. Le Docteur rejoint Márquez dans les 1'31, tout en étant à trois dixièmes du pensionnaire de l'équipe Repsol Honda.

Maverick Viñales est le premier à se rapprocher de Márquez, signant une série de tours intéressants dans la fenêtre des 1'31 et réduisant l'écart avec le #93 à un dixième. Une bonne partie du peloton est au stand à une demi-heure de la fin de la séance, afin de procéder à un premier débriefing après quelques tours de piste. Peu après la mi-séance, alors que tout le monde excepté Viñales a repris la piste, Karel Abraham chute en perdant l'avant au virage 10.

Alors qu'approche le dernier quart d'heure de la séance, Márquez et Viñales continuent d'améliorer au sommet de la hiérarchie, se situant tous les deux en 1'31"5. Rossi, Quartararo et Morbidelli complètent le top 5, prouvant une nouvelle fois que les Yamaha semblent être très en verve sur le tracé de Valence. Le Français est le seul à utiliser un deuxième train de pneus toutefois, les autres leaders ayant décidé de poursuivre avec les gommes utilisées en début de séance.

Valentino Rossi termine au sol dans le virage 4 à cinq minutes de l'apparition du drapeau à damier. Le Docteur a perdu l'avant de sa Yamaha YZR-M1 dans cette courbe qui présente la particularité d'être la première allant vers la droite, après trois virages à gauche pour débuter le tour. Certains pilotes lancent un time attack dans les tout derniers instants de la séance, une stratégie qui permet à Jack Miller de prendre la tête en 1'31"512 !

Le pilote australien est équipé d'un pneu medium à l'avant et d'un soft à l'arrière, tous les deux neufs. Un choix également fait par Fabio Quartararo, qui remonte au troisième rang du classement, devant Viñales et Rossi. Le Niçois continue son effort jusqu'au drapeau à damier, et c'est lui qui s'empare du meilleur temps de cette première séance, en 1'31"455 ! Le pilote Petronas Yamaha devance Miller, Márquez, Viñales et Morbidelli.

Joan Mir signe une dernière amélioration pour se placer au sixième rang, devant Pol Espargaró, Valentino Rossi, Andrea Dovizioso et Álex Rins, qui complètent le top 10. Danilo Petrucci, 11e, est le premier des pilotes non-qualifiés directement pour le moment pour la Q2, tout comme Johann Zarco, 13e, ou Cal Crutchlow, au 15e rang. Jorge Lorenzo termine la séance 18e, alors qu'Iker Lecuona ferme la marche, à trois secondes du meilleur temps, mais seulement deux dixièmes derrière son équipier Hafizh Syahrin.

Les pilotes MotoGP reprendront la piste à 14h10, pour les Essais Libres 2.

GP de Valence - Essais Libres 1