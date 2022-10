EL1 - Zarco prend le meilleur temps à Miller

Charger le lecteur audio

Contrairement à ce que l'on pouvait craindre, c'est bel et bien sous un beau ciel bleu que les pilotes MotoGP ont investi la piste de Phillip Island vendredi matin pour les premiers essais libres du week-end, sans qu'il ne reste plus de trace apparente des pluies torrentielles qui ont frappé les lieux hier à l'exception de quelques zones humides hors piste. Pour ces retrouvailles avec le Grand Prix d'Australie, absent du calendrier depuis 2019, le vent était cependant au rendez-vous pour ajouter (si besoin était) du caractère au circuit situé au bord de la mer de Tasmanie et rafraîchir encore un peu plus l'atmosphère alors que le thermomètre n'affichait que 15°C dans l'air et 17°C au sol.

La fraîcheur aura été le principal élément de cette séance et, durant 45 minutes, les pilotes ont cherché à faire grimper la température de leurs pneus et notamment de la gomme avant, peu sollicitée sur cette piste. Pour autant, et en dépit du vent glacial qui avait de quoi mettre à mal leur confiance pour cette première séance, aucune chute n'a été à déplorer et le seul drapeau jaune agité était à mettre sur le compte d'un wallaby n'ayant pas eu l'air de bien comprendre que les MotoGP étaient bel et bien de retour sur le circuit.

Dans ces conditions, les chronos de référence se sont fait désirer et c'est en 1'31 que se sont d'abord stabilisés les meilleurs temps, à trois secondes et demie du record établi sous l'ère Bridgestone. Fabio Quartararo a un temps occupé la tête (en 1'31"362) d'un classement mêlant les marques aux meilleures places. Le meilleur représentant de Ducati, et de loin, était à cet instant Marco Bezzecchi, deuxième devant la Suzuki d'Álex Rins et la Honda de Pol Espargaró.

Une autre RC213V s'est hissée parmi les premières places, celle de Marc Márquez, qui après s'être momentanément positionné au deuxième rang a pris les commandes avec le premier tour bouclé en moins de 1'31. Pol Espargaró s'est porté à la deuxième place à l'entrée dans le dernier quart d'heure tandis que Jack Miller se hissait de la 15e à la troisième position, visiblement prêt à passer à la vitesse supérieure. Son coéquipier Pecco Bagnaia s'était déjà extrait de la seconde partie du classement pour se rapprocher du top 5, avant de bientôt prendre l'avantage sur Bezzecchi, descendu à la septième place lorsque la séance est entrée dans ses dix dernières minutes.

Alors que l'on semblait se diriger vers un doublé Honda, Miller s'est emparé de la première place dans un sursaut d'orgueil avec un tour bouclé en 1'30"561 à cinq minutes du drapeau à damier. Ce n'était que le début d'une série d'améliorations qui allait chambouler la hiérarchie et on a ainsi vu Johann Zarco puis Álex Rins s'intercaler entre Miller et Márquez, et Aleix Espargaró investir le top 5. Descendu à la 13e place, Enea Bastianini s'est quant à lui hissé au sixième rang dans la dernière minute de la séance.

Ce classement était encore très provisoire car l'ultime tour bouclé a permis à bon nombre de pilotes d'obtenir encore d'importantes améliorations. Sur le fil, c'est donc Johann Zarco qui a arraché le meilleur temps en 1'30"368, pour terminer 0"091 devant Jack Miller. Álex Márquez a créé la surprise en allant chercher la troisième place, suivi de près par Álex Rins sur la Suzuki.

Une dernière amélioration a permis à Aleix Espargaró et Enea Bastianini de confirmer leur cinquième et sixième position respective. Ils ont terminé devant Marc Márquez, qui a fait l'impasse sur le time attack et s'est maintenu dans le top 10 grâce au chrono établi dans le cœur de la séance. Le #93, qui a étrenné sur sa Honda des ailerons de type "stégosaure" qui ne sont pas sans rappeler ceux introduits par Ducati à Silverstone, devance Pecco Bagnaia au classement final, tandis que Fabio Di Giannantonio et Marco Bezzecchi complètent le top 10.

En ayant fait le choix de ne pas monter de pneu tendre neuf pour un time attack, Pol Espargaró et Fabio Quartararo n'ont pas amélioré leur marque dans ces derniers instants et ont glissé hors du top 10, qu'ils manquent respectivement pour 28 et 29 millièmes. Un pari risqué si jamais la pluie devait s'inviter pour la suite des essais libres, sachant que le classement combiné établi dans 24 heures servira à qualifier directement dix pilotes pour la Q2.

À ce stade, Jorge Martín ou encore Maverick Viñales manquent eux aussi à l'appel dans le top 10, distancés d'une seconde par le leader. C'est le cas également de Joan Mir, qui faisait son retour en piste ce matin, quatre semaines après avoir tenté de reprendre une première fois la compétition en vain, et qui a été relégué au 15e rang dans les dix dernières minutes.

Les pilotes MotoGP reprendront la piste à 14h10 heure locale (5h10 en France) pour leur deuxième séance.

GP d'Australie - MotoGP - EL1