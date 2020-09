EL4 - Pol Espargaró et Mir viennent titiller les Yamaha

Épargnés par le vent cet après-midi, les pilotes MotoGP ont également pu profiter d'un meilleur grip durant les Essais Libres 4 du Grand Prix de Catalogne et préparer la course dans ce qui ont été les meilleures conditions à ce stade du week-end, privilégiant toutefois grandement les pneus soft.

Le thermomètre flirtait enfin avec les 20°C lorsqu'ils ont quitté la pitlane du Circuit de Catalunya pour cette demi-heure de roulage. Il faut dire que le soleil semble bel et bien s'être installé sur la piste espagnole pour ce Grand Prix que l'on annonçait possiblement perturbé par la pluie, et seules la fraîcheur et de fortes rafales de vent ressenties hier ont finalement troublé les essais.

Malgré la ligne droite d'un kilomètre de la piste espagnole et leur déficit en vitesse de pointe, les Yamaha brillent depuis le début du week-end, avec des meilleurs temps établis par les deux pilotes Petronas et même un nouveau record battu ce matin par Fabio Quartararo en 1'39"418. À l'heure de reprendre la piste cet après-midi, c'est en 1'40"374 qu'une M1 a pris les rênes, en l'occurrence celle de Valentino Rossi, tout juste officialisé chez Petronas pour la saison prochaine.

Maverick Viñales n'a pas tardé à remplacer son coéquipier au sommet de la feuille des temps en 1'40"315, suivi comme son ombre par Joan Mir sur la Suzuki (1'40"352). Alors quatrième, Quartararo n'avait bouclé que quatre tours lorsqu'il est rentré au stand, visiblement gêné par quelque chose sur sa machine au point d'être rapidement entouré par une armada de techniciens Yamaha afin de faire la lumière sur le problème.

À ce stade, encore précoce, les quatre Yamaha figuraient aux six premières places, seuls Mir sur la Suzuki et Bagnaia sur la Ducati ayant réussi à séparer le quatuor. À l'instar de la performance de Pecco Bagnaia, Ducati donnait des signaux positifs avec le septième temps de Johann Zarco et le huitième d'Andrea Dovizioso, alors que ce dernier fait partie des grands perdants de la matinée, contraint d'en passer par la Q1 dès la fin de ces EL4.

Au guidon d'une KTM chaussée d'un pneu avant medium, Pol Espargaró s'est à son tour hissé dans le top 5 en se portant à 28 millièmes de Quartararo dans son septième tour, alors même que le Français quittait son stand pour reprendre sa séance. En poursuivant son effort avec une piste dégagée face à lui, le pilote KTM s'est rapproché à 20 millièmes de Viñales, toujours leader.

À l'exception de la sixième place obtenue par Brad Binder sur le fil, c'est essentiellement dans la seconde moitié du classement que l'on a observé des changements de position dans la dernière partie de la séance. Dans la partie haute de la feuille des temps, on a surtout pu observer les rythmes intéressants que sont parvenus à afficher Pol Espargaró ou Valentino Rossi, qui se sont efforcés de simuler ce que pourrait être leur course. On notera que pour cet exercice l'Italien a fait le choix singulier d'un pneu medium à l'arrière associé à un soft à l'avant. Quant à l'Espagnol, il a dû rentrer au stand à la poussette, sans que cela ne gâche le bilan global de sa séance, signe de progrès par rapport à hier.

Quant à, Fabio Quartararo, une fois revenu en piste, il a réussi à grapiller quelques centièmes tout en confirmant sa cinquième place. Au classement final, Viñales s'est maintenu à la première place avec le chrono établi en début de séance, mais le top 5 ne se tenait qu'en 0"062 ! Binder et Bagnaia ont concédé un peu plus de deux dixièmes au leader, tandis qu'un groupe de six autres pilotes pointait à peine plus loin, avec trois à quatre dixièmes de retard. Plus globalement, ils sont 19 dans la même seconde et on ne compte que 1"3 d'un bout à l'autre du classement.

À noter des chutes sans gravité pour Bradley Smith (virage 14) et Stefan Bradl (virage 5).

GP de Catalogne – MotoGP – EL4