Charger le lecteur audio

L'annonce de la signature de l'équipe RNF avec Aprilia à compter de 2023, effectuée en marge du Grand Prix d'Italie fin mai, a marqué une étape de plus dans l'incroyable ascension du constructeur italien depuis son retour en MotoGP en 2015. Pour la première fois, elle disposera en effet d'un team satellite, et ampute par ailleurs Yamaha du sien. La marque aux diapasons, qui travaillait avec RNF (anciennement SRT) depuis quatre saisons, sera la seule à ne pas disposer de structure satellite l'an prochain.

Malgré les bouleversements provoqués, ce n'est pas la première fois qu'une équipe décide de changer de constructeur, et parfois même après de longues années de collaboration. La rupture la plus marquante reste sans doute celle de Tech3 et de Yamaha, qui se sont séparés à la fin de la saison 2018 après une association commune de 18 ans, le team français ayant décidé de rejoindre KTM.

Le constructeur japonais avait vu d'autres équipes le quitter auparavant, comme celle de Luís D'Antin qui lui a préféré Ducati en 2004 (fondation de l'actuel team Pramac). Ducati, mais aussi Honda, ont également vu des teams les rejoindre puis les quitter, comme AB Cardion (de la famille de Karel Abraham) pour le premier ou Gresini pour le second.

La grande majorité de ces équipes ont aujourd'hui quitté le MotoGP, mais certaines comme Tech3 et Gresini continuent toujours d'y évoluer, après avoir connu différents constructeurs et ainsi différents parcours, teintés plus ou moins de succès.

Le team français d'Hervé Poncharal a ainsi décroché sa première victoire en catégorie reine avec KTM au Grand Prix de Styrie 2020, tandis que Gresini s'est imposé lors de la manche inaugurale de cette saison 2022, au Qatar, avec Enea Bastianini.

Découvrez qui sont ces équipes MotoGP qui ont changé de constructeur via la vidéo ci-dessus.