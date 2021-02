Fausto Gresini poursuit des progrès "lents" mais "quotidiens"

Cinq semaines après son hospitalisation, Fausto Gresini se trouve toujours entre les mains expertes des personnels de santé qui tentent de le débarrasser du COVID-19. Pris en charge une première fois le 27 décembre à Imola, l'ancien pilote a été transféré trois jours plus tard dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital Maggiore Carlo Alberto Pizzardi de Bologne, qu'il n'a pas quittée depuis.

Placé quelques jours en coma artificiel, Fausto Gresini en a rapidement été sorti mais nécessite toujours aujourd'hui le soutien d'un respirateur afin de favoriser l'oxygénation de son sang et de soulager des poumons très affectés par la maladie. Malgré un état décrit comme "fragile" et un pronostic toujours "réservé" il y a quelques jours, il poursuit la progressive amélioration dont les médecins s'étaient fait écho lors de leur dernier bilan.

"L'état clinique de Fausto continue lentement à s'améliorer", explique aujourd'hui le Dr Nicola Cilloni. "Cela fait désormais plus d'une semaine qu'il n'a plus de fièvre. Sa récupération suit des progrès quotidiens, même si la route est encore longue. Il est toujours aidé par une machine pour respirer, mais il travaille aussi sur ce point afin de retrouver la force de le faire seul. Il arrive à passer des appels vidéo et Nadia [son épouse, ndlr] peut le voir. Les prochaines étapes seront la récupération fonctionnelle de la respiration et de l'alimentation."

Double Champion du monde 125cc et emblématique patron de l'une des équipes les plus solides du championnat, Fausto Gresini se bat déjà depuis cinq semaines contre le COVID-19, contracté peu avant Noël. L'ensemble du paddock a suivi avec émotion les bulletins témoignant à mots choisis de la gravité de son état, mais aussi de sa force de caractère face à la maladie, nombreux étant ceux qui lui ont fait part de leur soutien notamment lors de son 60e anniversaire il y a quelques jours.