Joan Mir renonce à porter le numéro 1 en 2021

Depuis son titre conquis à Valence au mois de novembre, Joan Mir entretenait le mystère sur le numéro qu'il souhaitait porter en 2021. Le Champion du monde en titre a chaque année le choix d'adopter le #1 mais ils sont rares à le faire, préférant souvent conserver leur propre numéro, un symbole personnel qui a souvent une forte valeur marketing. Mir s'est inscrit dans cette lignée en annonçant qu'il porterait toujours le #36 cette année, un numéro auquel il est très attaché puisqu'il l'a depuis la Rookies Cup en 2013. Le #1 représente à ses yeux le bout du chemin, qu'il ne considère pas encore avoir atteint.

"Le numéro sera le même que toujours, celui auquel je suis fidèle, le 36", a annoncé Mir dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. "Je pense que cela aurait été incroyable de porter le numéro 1, une expérience unique et un rêve, mais je considère que le 36 est le numéro avec le lequel j'ai travaillé dur et qui m'a mené où je suis maintenant, avec deux championnats du monde remportés, et je considère que mon travail n'est pas terminé. Je dois continuer à travailler plus que jamais avec ce numéro pour gagner de nouveaux titres, et avoir encore la possibilité de choisir le numéro que je porterai la saison prochaine. Pour le moment, je n'ai eu ce choix qu'une seule fois et j'ai opté pour le 36."

"Cela ne signifie pas que si cela se reproduit, je ne choisirai pas le numéro 1. Pour le moment c'est le 36, le numéro qui représente mon travail et qui me convient le mieux. Je sens que je dois continuer à gagner des titres, comme l'an dernier, et à décrocher de bons résultats."

Mir aura donc uniquement porté le #1 dans les instants qui ont suivi son sacre au Grand Prix de Valence. Le dernier pilote à avoir adopté ce numéro en course a été Casey Stoner durant la saison 2012. Depuis le second titre du pilote australien, Jorge Lorenzo et Marc Márquez, vainqueurs de tous les titres de 2012 à 2019, ont chacun conservé leurs emblématique numéro, respectivement le #99 et le #93. Lorenzo a pourtant porté le #1 en 2011, après son premier titre en MotoGP, avec un design incorporant ses initiales. Valentino Rossi a de son côté toujours conservé le #46, affichant cependant le #1 derrière son épaule droite dans les années suivant ses titres.