LIVE - Suivez la présentation de Gresini Racing

La trêve hivernale n'a pas encore officiellement pris fin, empêchant la tenue d'essais avec les motos de course, mais le MotoGP sort bel et bien de sa période d'inactivité cette semaine. Après quelques premiers rendez-vous médiatiques pour les uns et les autres, calés entre deux séances d'entraînement sur des dérivées de la série ou en motocross, c'est aujourd'hui la salve des présentations officielles qui débute.

Le team Gresini est le premier à ouvrir le bal, avec un événement officiel organisé depuis son usine de Faenza, en Italie. L'équipe fondée par Fausto Gresini ouvre cette année un chapitre majeur dans son parcours, 25 ans après sa création par le double Champion du monde de la catégorie 125cc, titré dans les années 1980.

Outre ses quatre titres pilotes dans les différentes catégories du championnat (avec Daijiro Kato en 250cc, Toni Elías en Moto2, Jorge Martín en Moto3 et Matteo Ferrari en MotoE), Gresini Racing est un pilier de la classe MotoGP et entend le rester. Ces dernières années, l'équipe italienne soutenait le programme Aprilia, mais elle s'en dissocie à présent et reprend son statut de team indépendant pour les cinq ans à venir.

Ce changement mis en place par Fausto Gresini a été officialisé peu avant qu'il ne tombe malade et, comme le souhaitait le fondateur de la structure, Gresini Racing s'est associé à Ducati pour entamer ce nouveau cycle. L'équipe vient donc renforcer l'armada du constructeur italien, qui représentera cette saison le tiers du plateau MotoGP, et elle alignera pour cela deux jeunes pilotes transalpins. Leader moral, Enea Bastianini tentera de confirmer ses débuts très prometteurs de 2021, rejoint par un rookie, Fabio Di Giannantonio, venu du Moto2. Tous deux connaissent déjà les troupes de Faenza, ayant déjà couru sous la direction de Gresini par le passé.

Suivez la présentation officielle de Gresini Racing dans la vidéo ci-dessus à partir de 11h, heure française.

Calendrier des présentations MotoGP

Équipe Date Lieu Gresini Racing MotoGP 15 janvier, 11h Faenza WithU Yamaha RNF MotoGP Team 24 janvier, 16h Vérone Pramac Racing 2 février Monster Energy Yamaha MotoGP 4 février Sepang Team Suzuki Ecstar 4 février Sepang Repsol Honda Team 8 février En ligne Ducati Lenovo Team ? Red Bull KTM Factory Racing ? Aprilia Racing ? LCR Honda ? Tech3 KTM Factory Racing ? VR46 Racing Team ?