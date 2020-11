Marc Márquez présente son casque pour 2021

Grand absent du championnat 2020, Marc Márquez n'en peut visiblement plus, et bien qu'il soit toujours convalescent il a tenu à marquer tant bien que mal le coup d'envoi de la préparation de la saison prochaine. Le pilote espagnol a ainsi présenté sur ses réseaux sociaux ce qu'il annonce être son casque pour 2021.

Il s'agit du design initialement prévu pour cette saison, mais qu'il n'a finalement pas eu l'opportunité d'utiliser. On se souvient en effet que le pilote catalan avait choisi d'arborer un casque spécial pour le premier Grand Prix du championnat, à Jerez, en l'honneur de ceux qui se sont battus face au COVID-19. Sa lourde chute lors de cette épreuve a finalement mis un terme très prématuré à son championnat, puisqu'on ne l'a revu que brièvement en piste le week-end suivant avant l'aggravation de sa blessure au bras.

"Cette année, je n'ai pas pu utiliser le design de casque que nous avions préparé. Je ne peux plus attendre ! Voici le casque pour 2021 !" a tweeté Marc Márquez ce mercredi, pour présenter son nouveau casque, que son designer décrit comme "possiblement l'un des plus difficiles jamais faits" pour lui.

On y découvre, outre une partie basse dédiée à son sponsor principal, un sommet déclinant différentes teintes de rouge, avec une large place dévolue à son symbole fétiche, la fourmi. "C'est la première fois qu'on utilise la fourmi, totalement rouge sur rouge", souligne le pilote espagnol, tout en expliquant son souhait de minimalisme, qui se retrouve dans deux bandes blanche et bordeaux passant au-dessus du spoiler arrière. "Je voulais un casque plus simple, avec plus de bandes verticales afin de casser le casque et de le rendre plus compact."

Cette présentation intervient alors que les spéculations redoublent quant à une possible troisième opération de Márquez visant à guérir un bras droit qui peine à se remettre de sa lourde blessure, deux semaines après que le pilote a annoncé renoncer aux dernières courses de 2020 et préparer son retour pour 2021.

Le bien renseigné journal espagnol El País affirmait mardi soir que le pilote espagnol aurait fixé au 1er décembre la décision quant à une nouvelle intervention. Le journal As, quant à lui, cite le responsable communication de Repsol Honda dans ce qui a tout l'air d'une volonté de ne pas écarter cette perspective. "Marc étudie différentes options médicales. Nous ne démentons pas", indique celui-ci au sujet d'une nouvelle opération, "car c'est quelque chose qui pourrait se faire plus tard, mais il n'y a pas d'informations pour le moment quant au fait qu'il se fasse opérer. Il faut se montrer patient."