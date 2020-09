Marc Márquez de retour dans le paddock MotoGP à Barcelone

Pour la première fois depuis sa tentative courageuse de retour prématurée, le 25 juillet dernier à Jerez, Marc Márquez a fait une apparition dans le paddock MotoGP. Le Champion du monde en titre a profité de la proximité de l'épreuve catalane, organisée ce week-end à Barcelone, pour retrouver son équipe l'espace de quelques heures. Blessé au bras depuis sa cabriole survenue lors du premier Grand Prix de la saison, le pilote espagnol poursuit sa convalescence, dont la durée n'est pas précisément définie mais devrait le tenir à l'écart de la compétition encore plusieurs semaines.

Avant d'accéder au paddock du circuit de Barcelona-Catalunya ce jeudi, Márquez a satisfait à un test PCR pour prouver qu'il était négatif au COVID-19, conformément au protocole sanitaire en vigueur. Il a pu ensuite renouer contact avec l'encadrement de l'équipe Repsol Honda ainsi que du HRC. Márquez a même eu le droit à de brèves retrouvailles avec la RC213V, qu'il n'a pas pu s'empêcher d'enfourcher l'espace d'un instant !

Cette visite se limitera à la seule journée de jeudi, puisque Márquez n'assistera pas aux séances d'essais ni au Grand Prix de Catalogne ce week-end. Il a regagné son domicile de Cervera pour continuer à se soigner.

"C'était génial de revenir dans le paddock MotoGP et de revoir mon équipe ainsi que le HRC", se réjouit un Márquez qui a arboré un large sourire à cette occasion. "Bien sûr, nous nous étions parlé au téléphone, mais ils me manquaient énormément et c'était formidable de les revoir, ainsi que ma moto ! Il y avait une part de moi-même qui voulait courir à nouveau, c'est sûr, surtout après m'être assis sur la moto, mais c'est le moment d'être patient."

"C'était bien de venir ici pour parler avec l'équipe mais aussi avec Honda, à l'heure où nous commençons à dessiner les projets pour 2021. J'aurais voulu courir ici pour ma course à domicile ce week-end, mais au lieu de ça, je profiterai de la course à la télévision."