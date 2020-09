Michelin : "20 pilotes ont choisi le medium en course l'an dernier"

Les pilotes ont paru enchantés par les mélanges et en particulier le hard lors des Essais Libres ; quelles sont les différences entre le soft, le medium et le hard arrière proposés ici ?

Oui, il est vrai que les trois spécifications fonctionnent assez bien ici à Misano et le nouvel asphalte aide car on a beaucoup d'adhérence. Lorsqu'il y en a beaucoup, c'est plus facile pour le pneu.

Le medium a été celui qui a été choisi par 20 pilotes en course l'an dernier donc nous savons qu'il fonctionne, et nous avons construit un soft très proche du medium et le hard est lui très proche du medium ! Ce n'est qu'un demi-palier à chaque fois entre chacun, donc c'est pour ça qu'ils fonctionnent bien tous les trois. Néanmoins, ils ont des caractéristiques différentes et il y a plus d'adhérence avec le soft, tandis que le hard offre plus de stabilité.

On a pu voir vendredi avec Maverick [Viñales] qu'il a fait un super run avec le hard et aujourd'hui, de nombreux autres pilotes ont essayé ça car ça pourrait être un choix de course.

Lire aussi : Les pilotes se plaignent des bosses à Misano

Vous amenez un composé supplémentaire pour le train avant…

Pour l'avant, nous sommes venus avec quatre types de pneus car il n'y avait pas eu de test officiel du nouvel asphalte. Ce sont les trois mélanges de l'an dernier en profil symétrique, mais nous avons apporté un quatrième nouveau, un hard asymétrique, qui est similaire au hard normal [en composition] mais un petit peu plus dur sur l'épaule pour donner un petit peu plus de support aux pilotes agressifs.

On a vu des mediums et des softs assez endommagés, hier après les essais libres [même si certains pilotes comme Bradley Smith ont signé leur référence en tendres après près de 20 tours, ndlr]

C'est normal quand la piste est verte avec des températures basses et peu de gomme en piste. Une fois qu'il y a plus de gomme déposée en piste, on peut générer plus de chaleur et les composés pneumatiques fonctionnent mieux. Mais quand c'est peu gommé, les pneus souffrent plus. On a plus de mal à placer de la température dans les pneus et donc on les endommage plus. C'était comme ça hier avec le tendre et le medium mais on l'a constaté chez tous les constructeurs : Yamaha, Ducati, KTM… Maintenant, c'est beaucoup mieux car il y a plus de gomme sur la piste. Il n'y a plus de problème avec ça et si l'on en constate encore, ce sera dans ce cas à cause des réglages des motos et non à cause des pneus !