Quartararo prêt à disputer deux courses par week-end s'il le faut

Comme l'ensemble du paddock MotoGP, Fabio Quartararo attend patiemment le début de la saison 2020, retardé par la pandémie de COVID-19. Confiné chez lui en Andorre, le Niçois continue de s'entraîner quotidiennement, comme tous les pilotes, afin d'être prêt au maximum lorsque le coup d'envoi du MotoGP version 2020 sera donné.

Le Français, qui va entamer sa deuxième saison en catégorie reine après avoir remporté le titre de Rookie de l'année en 2019, est en tout cas prêt à toutes les éventualités une fois que la saison débutera. Et s'il faut faire 19 courses en 19 semaines, eh bien qu'il en soit ainsi !

"Pour moi, dès que nous serons débarrassés du virus, même si on met 19 courses d'affilée, c'est parfait ! En juillet on a trois semaines de break, je pense que le break est déjà assez long maintenant. On ne va pas dire 19 courses en 19 semaines, mais c'est vrai que l'on peut faire pas mal de courses d'affilée, peut-être réduire [le week-end] d'une journée, par exemple arriver le jeudi après-midi et commencer directement le vendredi. Mais tout ça, ce n'est pas moi qui m'en occupe, c'est plutôt l'organisation, mais si l'on pouvait faire le maximum de courses, je serais super content", a-t-il expliqué en interview à Canal+.

L'une des solutions envisagées par la Dorna serait d'effectuer deux courses le même week-end sur certaines pistes. Un système que Quartararo ne conteste pas, mais qui selon lui ne serait pas faisable sur l'ensemble du calendrier, qui comporte des circuits extrêmement difficiles physiquement.

"C'est difficile, tout dépend des circuits. Je pense que l'an dernier on a vu sur pas mal de circuits que physiquement, c'était difficile. Je pense que ça pourrait se faire, mais il faudra vraiment être prêt physiquement. Il y aura beaucoup de masseurs sur les circuits ! Ce que j'aime, c'est faire de la moto, faire des courses, et s'il faut mettre deux courses par week-end, il va falloir le faire, même si j'aimerais faire les 19 courses restantes dans les meilleures circonstances possibles."

Si l'incertitude sur le déroulement du Championnat du monde 2020 est déjà pesante, pour certains pilotes règne également une incertitude sur leur avenir au-delà de cette année. Si Fabio Quartararo a déjà paraphé un contrat de deux ans avec l'écurie d'usine Yamaha, il n'oublie pas ses adversaires qui doivent continuer de travailler afin de montrer leur vraie valeur dès la première manche de la saison, peu importe quand elle aura lieu.

"Je pense que vu que le championnat n'a pas encore commencé, tout le monde va retarder sa décision. Jusqu'à la première course du championnat, on ne pourra pas vraiment connaître les changements qu'il y aura en 2021 ou non. Je pense que pour l'instant tout le monde est en train de s'entraîner énormément pour essayer de consolider son futur. Moi je sais que c'est clair jusqu'en 2022 et ça c'est super cool. Mais je pense à des pilotes comme Johann [Zarco], qui veut prouver qu'il est super rapide, et qui veut monter sur la Ducati officielle. Je pense que pas mal de pilotes sont en train de travailler dur pour prouver qu'ils méritent leur place."

