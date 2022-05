Rins et Mir restent concentrés malgré la situation de Suzuki

Charger le lecteur audio

C.G., Le Mans - Malgré la confirmation du départ de Suzuki à la fin de l'année, toute l'équipe doit continuer à avancer lors des 14 Grands Prix restants, à commencer par le Grand Prix de France ce week-end. Álex Rins et Joan Mir ont plutôt bien démarré en terminant respectivement troisième et huitième aux temps combinés.

Si tous deux ont reconnus avoir reçu un coup de massue à l'annonce du constructeur, ils ont été en mesure de tout mettre en pause sitôt leur casque mis. "Sincèrement ça a été facile de se concentrer. Ce n'est pas simple d'oublier ou de mettre de côté tout ce qui se passe mais on l'a fait et je suis plutôt content", a déclaré Rins.

"L'atmosphère était assez bonne, du moins de mon côté, je me suis senti plutôt bien avec mes mécaniciens, mon chef mécanicien, mes ingénieurs. En MotoGP, si vous clignez des yeux, vous êtes en dehors de la Q2 [rires] donc il faut rester concentré et je pense que j'ai fait du bon travail aujourd'hui et mon équipe aussi."

"Lors d’une année normale, il y a certains Grands Prix où vous êtes perturbé, c'est normal", a ajouté Mir. "Ça peut être professionnel ou personnel et il faut savoir séparer, ça fait partie de notre travail. C'est sûr qu'on vit une situation difficile, mais il faut y aller et se donner à 100%."

Réputée très unie, l'équipe Suzuki semble poursuivre avec le même état d'esprit selon le Champion du monde 2020 : "[L'ambiance] est la même. On est vraiment une bonne équipe. L'ambiance de travail est la même car on est les mêmes, mais c'est sûr que mercredi et jeudi, on n'était pas super heureux, c'est normal, surtout ici puisque tout était nouveau. C'est sûr que le soutien des gens est d'une grande aide, pas que pour moi mais pour toute l'équipe car les gens reconnaissent leur travail donc c'est super."

La Q2 provisoirement atteinte

Joan Mir

Les deux pilotes de la marque d'Hamamatsu sont parvenus à se qualifier provisoirement en Q2 en terminant tous les deux dans le top 10. Malgré quelques problèmes de réglages rencontrés en EL2, Rins s'est montré optimiste concernant ce début de Grand Prix : "Dans l'ensemble, ça a été une bonne journée, on a été plutôt compétitifs dès le début et c'est ce qui nous manquait lors des dernières courses. [...] Notre rythme n'était pas trop mal en ayant roulé avec quelques problèmes donc on va voir si on peut faire un peu plus la différence, en tout cas je suis content de la journée."

De son côté, Mir a affiché un bon rythme mais est parti à la faute au début des EL2 et a alors vu sa séance compromise, en raison notamment de douleurs aux côtes et au cou. "La chute a été assez forte car j'ai perdu l'avant dans la première phase de freinage et c'est le genre de chute où on n'a pas le temps de ralentir, et je suis arrivé très vite dans les graviers", a-t-il expliqué.

"Ça a un peu conditionné les EL2 car normalement on se relève vite, on se dépêche et on n'a pas besoin de changer de combinaison mais là j'ai dû tout changer, et puis je me suis fait mal. J'ai mal sur toute la partie dorsale des côtes. On a regardé à la Clinica Mobile. Je me suis déjà cassé des côtes et ce n'est pas ça mais c'est sûr que j'ai pris un coup important et j'ai aussi peu de mobilité au niveau du cou. Je suis un peu Robocop [rires]."