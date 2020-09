Rossi déçu de manquer le podium mais ravi pour ses pilotes

Valentino Rossi a des sentiments partagés après le Grand Prix de Saint-Marin. Il a été privé d’un 200e podium en MotoGP devant son public dans le dernier tour, suite à un dépassement de Joan Mir. Mais les deux premiers à l’arrivée, Franco Morbidelli et Francesco Bagnaia, sont sont membres de la VR46 Riders Academy, ce dont le doyen du MotoGP tire une grande fierté.

"Je suis très, très, très heureux d’un côté et malheureusement, c’est une grosse déception pour mon podium, parce qu’ici à Misano, avec Franco et Pecco, cela aurait été incroyable", explique Rossi. "Nous ne nous y attendions pas. C’est vraiment dommage parce que dans le dernier tour, Mir a pu me doubler. Il est arrivé très vite, il avait un très bon rythme. C’est dommage."

"Mais cela reste un bon week-end et surtout une très bonne course pour moi. J’ai bien piloté, j’ai été bon du début à la fin. Malheureusement, j’ai un peu souffert avec l’avant et avec l’arrière. Franco était meilleur que moi. Il a pu s’échapper. C’est bien de voir Franco et Pecco premier et deuxième. C’est dommage pour moi mais la performance reste bonne."

Le bon choix de pneu

Valentino Rossi reste satisfait des performances de Yamaha sur un circuit favorable à la machine japonaise : "La Yamaha était très forte ce week-end, parce que la piste n’a pas beaucoup de longues lignes droites, dans lesquelles nous souffrons beaucoup. La piste est très bosselée mais aussi très étroite dans plusieurs virages. Elle offre de l’adhérence mais elle a beaucoup de bosses. Notre moto est très stable. Il semble que les autres constructeurs ont eu plus de difficultés."

Maverick Viñales a connu une course plus difficile, terminée à la sixième place. Rossi estime que la différence est venue de leur choix de pneus : "Maverick est parti avec un dur [à l’avant]", précise l'Italien. "Je voulais aussi partir avec le dur. Le médium présentait un plus gros risque. A 10 minutes de la course, j’ai discuté avec mon équipe et nous avons pris le médium. C’est ce qui a fait la différence.

Rossi se réjouit enfin du retour du public, avec 10'000 personnes autorisées à prendre place dans les tribunes : "C’était bien d’avoir des supporters pour la première fois de la saison. La majeure partie était en jaune. J’espère que nous pourrons retrouver une vie normale parce que cela change énormément les choses. Merci pour le soutien !"