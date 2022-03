Saison MotoGP 2022 : le calendrier et le programme des GP

Charger le lecteur audio

Le calendrier MotoGP 2022

Après deux années grandement marquées par la crise sanitaire et les difficultés logistiques qu'elle a engendrées, le MotoGP entre dans une saison qui a tout d'un retour à la normalité. Le calendrier annoncé ressemble à s'y méprendre à celui qui était prévu pour 2021, avant que la pandémie n'impose à nouveau son lot d'annulations et de changements, ne permettant de quitter l'Europe que pour trois courses.

Place donc cette année à un agenda beaucoup plus classique, qui prévoit notamment le retour du championnat sur le continent asiatique. Vingt-et-un Grands Prix sont au programme, ce qui fera de la saison 2022 une année record pour le Championnat du monde, créé en 1949, si tous peuvent être maintenus. Contrairement à ces deux dernières années, aucun double rendez-vous n'est prévu, chaque piste n'accueillant qu'un seul Grand Prix sans besoin de le dédoubler pour compenser les annulations.

La saison débutera donc cette semaine au Qatar, l'un des rares pays extra européens qui avait pu être visités l'an dernier. La différence, cette fois, c'est que l'accès au circuit sera libre, sans bulle sanitaire pour isoler le paddock, une première pour le MotoGP depuis le début de la crise. Le championnat prendra ensuite la direction de l'Indonésie pour le premier nouveau Grand Prix au programme de cette année. Les pilotes ont découvert le circuit de Mandalika lors des essais de pré-saison et celui-ci subit actuellement des travaux de mise à niveau afin d'offrir de meilleures conditions pour cette première épreuve.

Après l'Indonésie, cap sur le continent américain, d'abord avec le retour du Grand Prix d'Argentine pour la première fois depuis 2019, puis de celui des Amériques, déjà disputé en octobre dernier. À partir de la cinquième manche, le MotoGP entrera dans sa saison européenne, qui débutera par un Grand Prix du Portugal directement hérité de la crise sanitaire et désormais adopté comme une épreuve à part entière. Durant deux mois, le championnat suivra un plan très classique, avec au passage le Grand Prix de France prévu du 13 au 15 mai, puis il découvrira une autre nouvelle épreuve avec le retour du Grand Prix de Finlande sur un circuit du KymiRing attendu depuis deux ans. Le pays réintègre le calendrier après une dernière édition qui remonte à 1982, organisée à l'époque à Imatra.

Durant le reste de l'été, on notera simplement l'inversement de la Grande-Bretagne et de l'Autriche, puis de Saint-Marin et d'Aragón par rapport à ce qu'aurait dû être le calendrier 2021 avant les chamboulements qu'il a subis. À l'automne, le MotoGP doit ensuite retrouver sa traditionnelle tournée en Asie et Océanie, un passage qui reste cependant en proie au doute à ce jour dans l'attente de voir comment évolueront la situation sanitaire des pays concernés et les contraintes d'accès depuis l'étranger. La conclusion, elle, doit être classique, prévue à Valence début novembre.

Après 14 Grands Prix en 2020 (15 pour les catégories Moto2 et Moto3) puis 18 en 2021, et seulement six pays visités en 2020 et dix en 2021, le MotoGP retrouve donc un agenda plus riche avec 21 courses prévues dans un total de 17 pays (le Grand Prix de Saint-Marin étant organisé sur le territoire italien).

Le calendrier de 21 Grands Prix

* Course nocturne

** Soumis à l'homologation de la FIM

Les essais privés

Cette fois, le programme des essais d'intersaison a pu être maintenu tel qu'il était prévu, avec une première séance à Jerez en novembre dernier, puis deux tests de pré-saison en Asie, au mois de février, ayant déjà marqué un véritable tournant depuis l'apparition du COVID-19.

Une fois la saison lancée, d'autres tests auront lieu en dehors des Grands Prix. Trois rendez-vous collectifs et officiels sont planifiés : un premier au lendemain du Grand Prix d'Espagne, à Jerez, puis un autre au lendemain du Grand Prix de Catalogne, à Barcelone. Trois mois plus tard, c'est Misano qui accueillera un test collectif de deux jours juste après le Grand Prix de Saint-Marin. Un rendez-vous devenu important pour les marques afin de commencer à évaluer des nouveautés pour la saison suivante, à une époque où se préparent les prototypes qui seront ensuite testés pendant l'intersaison.

Les essais officiels pendant la saison

2 mai : Jerez

6 juin : Barcelone

6-7 septembre : Misano

Par ailleurs, seul l'un des constructeurs (Aprilia) conserve le droit d'organiser des tests privés avec ses pilotes titulaires, puisqu'il jouit encore des concessions règlementaires. La seule limite qui s'applique ainsi à Aprilia concerne le nombre de pneus pouvant être utilisés sur l'ensemble de l'année dans ce cadre. Le règlement impose par ailleurs d'informer la direction de course de ces essais et de ne pas les organiser sur un circuit accueillant une course dans les 14 jours précédant l'épreuve en question.

Si les titulaires des marques ne bénéficiant pas des concessions sont fortement restreints, les constructeurs peuvent en revanche organiser des tests privés avec leurs pilotes d'essais. Ceux-ci peuvent être menés librement sur les pistes ne figurant pas au calendrier ; quant aux circuits accueillant des Grands Prix, ils ne peuvent être qu'au nombre de trois pour chaque marque, désignés par avance.

Les circuits de tests pour la saison

Constructeur Circuits Honda Motegi, Jerez, Misano Yamaha Motegi, Jerez, Aragón Ducati Mugello, Jerez, Misano Suzuki Motegi, Jerez, Aragón KTM Red Bull Ring, Jerez, Aragón Aprilia -

Rappelons enfin que deux trêves sont officiellement prévues par le règlement, durant lesquelles aucun pilote n'est autorisé à effectuer d'essais au guidon d'une MotoGP : celles-ci vont du 1er décembre au 31 janvier et du 11 juillet au 2 août.

Le programme des Grands Prix

Le programme de base des week-ends de Grand Prix est le suivant :

Vendredi

9h00-9h40 : EL1 Moto3

9h55-10h40 : EL1 MotoGP (comptant pour les qualifications)

10h55-11h35 : EL1 Moto2

13h15-13h55 : EL2 Moto3

14h10-14h55 : EL2 MotoGP (comptant pour les qualifications)

15h10-15h50 : EL2 Moto2

Samedi

9h00-9h40 : EL3 Moto3

9h55-10h40 : EL3 MotoGP (comptant pour les qualifications)

10h55-11h35 : EL3 Moto2

12h35-12h50 : Q1 Moto3

13h00-13h15 : Q2 Moto3

13h30-14h00 : EL4 MotoGP

14h10-14h25 : Q1 MotoGP

14h35-14h50 : Q2 MotoGP

15h10-15h25 : Q1 Moto2

15h35-15h50 : Q2 Moto2

Dimanche

9h00-9h10 : Warm-up Moto3

9h20-9h30 : Warm-up Moto2

9h40-10h00 : Warm-up MotoGP

11h00 : Course Moto3

12h20 : Course Moto2

14h00 : Course MotoGP

Les exceptions au cours de la saison vont porter sur une modification des horaires afin de convenir au mieux à l'heure centrale européenne (Qatar, Indonésie, Argentine, Amériques, Portugal, Finlande, Grande-Bretagne, Japon, Thaïlande et Malaisie) et, dans certains cas (Amériques, Portugal et Grande-Bretagne), une inversion dans l'ordre des courses afin de garantir au MotoGP une diffusion télévisée favorable.

Nombre de tours des courses

Grand Prix Course MotoGP Qatar 22 tours Indonésie À préciser Argentine 25 tours Amériques 20 tours Portugal 25 tours Espagne 25 tours France 27 tours Italie 23 tours Catalogne 24 tours Allemagne 30 tours Pays-Bas 26 tours Finlande À préciser Grande-Bretagne 20 tours Autriche 28 tours Saint-Marin 27 tours Aragón 23 tours Japon 24 tours Thaïlande 26 tours Australie 27 tours Malaisie 20 tours Valence 27 tours